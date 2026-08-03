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Правительство внесло в Госдуму проект о претензиях к турагентам

Правительство внесло в Госдуму проект о претензиях к турагентам - 03.08.2026, ПРАЙМ

Правительство внесло в Госдуму проект о претензиях к турагентам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность обращения туристов с претензией к турагентам, документ доступен в... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T18:07+0300

2026-08-03T18:07+0300

2026-08-03T18:30+0300

туризм

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госдума

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить возможность обращения туристов с претензией к турагентам, документ доступен в думской электронной базе.Законопроектом предлагается установить возможность обращения туриста к турагенту с претензией к качеству услуг, а также с требованием о возмещении убытков.Кроме того, проектом предлагается определить случаи наступления ответственности перед туристами для туроператора, турагента и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан в целях совершенствования законодательства в туристской сфере и направлен на разграничение ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.В Минэкономразвития подчеркнули важность законопроекта с точки зрения защиты интересов туристов. В настоящее время за действия турагентов, в том числе за их ошибки или недобросовестность, фактически отвечает туроператор, пояснили в министерстве."Судебная практика идет по пути безусловной ответственности туроператора за любых третьих лиц, даже если сам туроператор не мог повлиять на ситуацию. Это создает огромные риски для бизнеса и одновременно не стимулирует других участников отрасли к повышению качества своей работы", - говорится в пресс-релизе.По словам министра экономического развития Максима Решетникова, законопроект повышает ответственность каждого профессионального участника рынка туристских услуг. "Когда каждый знает свой фронт работ и свою меру ответственности, отрасль становится более прозрачной и предсказуемой. Это укрепит доверие граждан к туроператорам, позволит компаниям контролировать исполнение договоров", - считает он.

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туризм, бизнес, россия, рф, госдума