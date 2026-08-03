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На "Госуслугах" стартовал прием заявлений на выбор способа голосования

На "Госуслугах" стартовал прием заявлений на выбор способа голосования - 03.08.2026, ПРАЙМ

На "Госуслугах" стартовал прием заявлений на выбор способа голосования

Стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования на портале "Госуслуги", голосование состоится 18, 19 и 20 сентября, говорится в сообщении... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:55+0300

2026-08-03T11:55+0300

2026-08-03T11:55+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования на портале "Госуслуги", голосование состоится 18, 19 и 20 сентября, говорится в сообщении Минцифры. "В сентябре 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва, а также другие кампании разных уровней. Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября. Принять участие можно онлайн или на удобном избирательном участке. Способ голосования можно заранее выбрать на "Госуслугах" - сделать это можно до 23.59 мск 14 сентября", - говорится в сообщении ведомства в канале в "Максе". Как уточнили в министерстве, жители 32 регионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах". Москвичи смогут проголосовать на "Портале Москвы". Минцифры добавило, что россиянам доступен сервис "Мобильный избиратель", который позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Кроме того, россияне могут выбрать участок, оснащенный дополнительными возможностями, в том числе в случае наличия ограничений по здоровью. Особый порядок голосования действует для жителей шести регионов. Так, жители Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей, а также Республики Мордовия и Республики Тыва смогут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве. Минцифры напомнило, что информационные ресурсы ДЭГ внесены в "белые списки", поэтому ими можно будет пользоваться даже при отключении мобильной связи в целях безопасности. "На период проведения выборов в регионах также организуют точки доступа Wi-Fi", - прокомментировало ведомство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , технологии, россия, москва