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Хакеры украли биткоинов на 86 миллионов долларов из кошельков Coldcard

Хакеры украли биткоинов на 86 миллионов долларов из кошельков Coldcard - 03.08.2026, ПРАЙМ

Хакеры украли биткоинов на 86 миллионов долларов из кошельков Coldcard

Хакеры обнаружили уязвимость в кошельках Coldcard, которые считаются одним из самых безопасных способов хранения криптовалюты, похитив биткоинами около 86... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:19+0300

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2026-08-03T11:21+0300

технологии

финансы

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Хакеры обнаружили уязвимость в кошельках Coldcard, которые считаются одним из самых безопасных способов хранения криптовалюты, похитив биткоинами около 86 миллионов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитических компаний и заявление создателя кошельков Coinkite. "Хакеры обнаружили программную уязвимость в одном из "холодных" биткоин-кошельков, считающихся одним из самых безопасных мест для хранения криптовалюты... К понедельнику из более чем 4500 кошельков было выведено примерно 1367 токенов на сумму около 86 миллионов долларов", - передает Блумберг. Coldcard - это бренд аппаратных устройств, позволяющих пользователям хранить свои биткоины в так называемых холодных кошельках, уточняет издание. Эти кошельки считаются одним из самых безопасных способов хранения криптовалюты, поскольку не подключены к интернету. Ранее канадская компания Coinkite, выпускающая устройства Coldcard, уведомила пользователей о том, что часть кошельков оказалась под угрозой из-за уязвимости в механизме генерации сид-фраз - набора слов, используемого для восстановления доступа к криптокошельку. В конце июля потери оценивались примерно в 38 миллионов долларов, однако за выходные сумма ущерба существенно выросла, уточняет Блумберг. Как выяснили специалисты инженерной команды Block Inc., суть проблемы заключалась в генераторе чисел для фраз, который реализовал Coinkite. Прошивка генератора создавала предсказуемые данные вместо случайных, включая серийные номера устройств. Это и позволило злоумышленникам получить доступ к средствам, отмечает агентство. В Coinkite подтвердили, что кошельки под защитой сид-фраз, созданных с использованием версий уязвимой прошивки, находятся под угрозой. Компания сообщила о выпуске обновлений с устраненной уязвимостью для всех затронутых моделей, передает агентство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы