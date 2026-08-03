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Иена укрепилась к доллару за последние четыре сессии

Иена укрепилась к доллару за последние четыре сессии - 03.08.2026, ПРАЙМ

Иена укрепилась к доллару за последние четыре сессии

Стоимость иены к доллару выросла более чем на 4% за последние четыре торговых сессии, отступив от минимального уровня с 1986 года, свидетельствуют данные... | 03.08.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару выросла более чем на 4% за последние четыре торговых сессии, отступив от минимального уровня с 1986 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.04 мск стоимость доллара к иене снижается на 0,46%, до 156,86 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 157,58 иены. В то же время курс евро к доллару снижается до 1,1526 доллара за евро с 1,1528 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) - опускается на 0,1%, до 99,81 пункта. Курс доллара к иене падает четвертую торговую сессию подряд, суммарно за этот период снижение составило 4,3%. А еще в конце прошлого месяца стоимость держалась вблизи 164 иен за доллар, что было самым низким уровнем с точки японской валюты с конца 1986 года. "Наблюдалось значительное наращивание коротких позиций по иене, и закрытие этих позиций, как правило, ускоряет укрепление иены", - приводит агентство Рейтер слова главного валютного стратега SMBC Хирофуми Судзуки (Hirofumi Suzuki). В то же время евро несколько дешевеет к доллару после публикации макростатистики. Так, индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта в июне, предварительная оценка предполагала рост до 52 пунктов.

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