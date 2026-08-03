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PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта - 03.08.2026, ПРАЙМ
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта в июне,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:22+0300
2026-08-03T11:22+0300
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экономика
промышленность
мировая экономика
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка, опубликованная в июле, предполагала показатель на уровне 52 пункта.Индекс деловой активности в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 52,2 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой.Показатель во Франции сократился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в июне, предварительная оценка предполагала снижение только до 50 пунктов.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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промышленность, мировая экономика
Экономика, Промышленность, Мировая экономика
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта
S&P: индекс деловой активности промышленности в еврозоне в июле вырос до 51,9 пункта
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка, опубликованная в июле, предполагала показатель на уровне 52 пункта.
Индекс деловой активности в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 52,2 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой.
Показатель во Франции сократился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в июне, предварительная оценка предполагала снижение только до 50 пунктов.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.