Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260803/indeks-871964950.html
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта - 03.08.2026, ПРАЙМ
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта в июне,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:22+0300
2026-08-03T11:30+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871964950.jpg?1785745821
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта в июне, говорится в сообщении S&amp;P Global.Предварительная оценка, опубликованная в июле, предполагала показатель на уровне 52 пункта.Индекс деловой активности в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 52,2 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой.Показатель во Франции сократился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в июне, предварительная оценка предполагала снижение только до 50 пунктов.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика
Экономика, Промышленность, Мировая экономика
11:22 03.08.2026 (обновлено: 11:30 03.08.2026)
 
PMI промышленности еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта

S&P: индекс деловой активности промышленности в еврозоне в июле вырос до 51,9 пункта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка, опубликованная в июле, предполагала показатель на уровне 52 пункта.
Индекс деловой активности в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 52,2 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой.
Показатель во Франции сократился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в июне, предварительная оценка предполагала снижение только до 50 пунктов.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала