https://1prime.ru/20260803/indeks-871980085.html
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 55,6%
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 55,6% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 55,6%
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле поднялся до максимальных с весны 2022 года 55,6% после 53,3% в июне, свидетельствуют... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:21+0300
2026-08-03T17:21+0300
2026-08-03T17:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871980085.jpg?1785766985
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле поднялся до максимальных с весны 2022 года 55,6% после 53,3% в июне, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя только до 54%.Индекс деловой активности в промышленности США достиг максимального уровня с мая 2022 года, когда значение составляло 55,9%.При этом индекс занятости в промышленности страны в июле вырос до 52,8% с 49,7% месяцем ранее, а индекс цен снизился до 71,1% со значения предыдущего месяца в 73%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
https://1prime.ru/20260803/gosdolg-871978755.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 55,6%
Индекс деловой активности в промышленности США в июле достиг максимума с мая 2022 года
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле поднялся до максимальных с весны 2022 года 55,6% после 53,3% в июне, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя только до 54%.
Индекс деловой активности в промышленности США
достиг максимального уровня с мая 2022 года, когда значение составляло 55,9%.
При этом индекс занятости в промышленности страны в июле вырос до 52,8% с 49,7% месяцем ранее, а индекс цен снизился до 71,1% со значения предыдущего месяца в 73%.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу