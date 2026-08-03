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Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 55,6%

Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 55,6% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 55,6%

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле поднялся до максимальных с весны 2022 года 55,6% после 53,3% в июне, свидетельствуют... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:21+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле поднялся до максимальных с весны 2022 года 55,6% после 53,3% в июне, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя только до 54%.Индекс деловой активности в промышленности США достиг максимального уровня с мая 2022 года, когда значение составляло 55,9%.При этом индекс занятости в промышленности страны в июле вырос до 52,8% с 49,7% месяцем ранее, а индекс цен снизился до 71,1% со значения предыдущего месяца в 73%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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