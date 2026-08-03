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В Иране заявили, что Украина намеренно атаковала судно в Каспийском море
В Иране заявили, что Украина намеренно атаковала судно в Каспийском море - 03.08.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили, что Украина намеренно атаковала судно в Каспийском море
Иран располагает сведениями, что Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:18+0300
2026-08-03T12:18+0300
2026-08-03T13:06+0300
иран
украина
каспийское море
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ТЕГЕРАН, 3 авг - ПРАЙМ. Иран располагает сведениями, что Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. "Ясные доказательства, в том числе заявления (Владимира - ред.) Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну", - сказал Багаи в прямом эфире госТВ Ирана. Он добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
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иран, украина, каспийское море
ИРАН, УКРАИНА, Каспийское море
В Иране заявили, что Украина намеренно атаковала судно в Каспийском море
Представитель МИД ИРИ Багаи: Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море