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В филиале "Яковлева" рассказали о производстве SJ-100 в новой модификации - 03.08.2026, ПРАЙМ
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В филиале "Яковлева" рассказали о производстве SJ-100 в новой модификации
В филиале "Яковлева" рассказали о производстве SJ-100 в новой модификации - 03.08.2026, ПРАЙМ
В филиале "Яковлева" рассказали о производстве SJ-100 в новой модификации
Филиал ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае может производить самолеты SJ-100 в новой модификации в тех же объемах, в каких выпускалась предыдущая версия воздушного | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:01+0300
2026-08-03T11:06+0300
бизнес
промышленность
хабаровский край
пао "яковлев"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871964056.jpg?1785744387
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - ПРАЙМ. Филиал ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае может производить самолеты SJ-100 в новой модификации в тех же объемах, в каких выпускалась предыдущая версия воздушного судна, сообщил журналистам директор производственного центра предприятия Егор Попов. "Количество самолетов (SJ-100 - ред.), которые мы можем производить в данном цехе - а при старой модификации мы производили 37 самолетов в год, это максимальные значения, которые были нами достигнуты - по новой модификации, так как она максимально унифицирована, этих цифр мы спокойно сможем достичь. Все зависит от потребности рынка", - сказал Попов. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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бизнес, промышленность, хабаровский край, пао "яковлев"
Бизнес, Промышленность, Хабаровский край, ПАО "Яковлев"
11:01 03.08.2026 (обновлено: 11:06 03.08.2026)
 
В филиале "Яковлева" рассказали о производстве SJ-100 в новой модификации

Филиал "Яковлева" в Хабаровском крае может производить самолеты SJ-100 в новой модификации

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - ПРАЙМ. Филиал ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае может производить самолеты SJ-100 в новой модификации в тех же объемах, в каких выпускалась предыдущая версия воздушного судна, сообщил журналистам директор производственного центра предприятия Егор Попов.
"Количество самолетов (SJ-100 - ред.), которые мы можем производить в данном цехе - а при старой модификации мы производили 37 самолетов в год, это максимальные значения, которые были нами достигнуты - по новой модификации, так как она максимально унифицирована, этих цифр мы спокойно сможем достичь. Все зависит от потребности рынка", - сказал Попов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
 
БизнесПромышленностьХабаровский крайПАО "Яковлев"
 
 
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