https://1prime.ru/20260803/jakovlev-871967373.html
В "Яковлеве" рассказали об интерьере обновленного SJ-100
В "Яковлеве" рассказали об интерьере обновленного SJ-100 - 03.08.2026, ПРАЙМ
В "Яковлеве" рассказали об интерьере обновленного SJ-100
Обновленная модель самолета SJ-100, которая создается в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, имеет тот же авиационный интерьер, что и предыдущая... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:58+0300
2026-08-03T11:58+0300
2026-08-03T12:09+0300
бизнес
россия
хабаровский край
казань
пао "яковлев"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871967373.jpg?1785748148
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - ПРАЙМ. Обновленная модель самолета SJ-100, которая создается в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, имеет тот же авиационный интерьер, что и предыдущая модификация, прежним осталось и расстояние между креслами, сообщил журналистам директор производственного центра предприятия Егор Попов. "Максимальная вместимость салона (SJ-100 - ред.) - 103 места эконом-класса. Интерьер также максимально приближен к импортному. Производитель - это город Казань. Авиационный интерьер компании, посадка сохранилась та же. Расстояние между креслами осталось то же. То есть, в принципе, внешних отличий нет", - сообщил Попов. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
хабаровский край
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, хабаровский край, казань, пао "яковлев"
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, КАЗАНЬ, ПАО "Яковлев"
В "Яковлеве" рассказали об интерьере обновленного SJ-100
В филиале "Яковлева" в Хабаровском крае рассказали об интерьере обновленной модели SJ-100
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - ПРАЙМ. Обновленная модель самолета SJ-100, которая создается в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, имеет тот же авиационный интерьер, что и предыдущая модификация, прежним осталось и расстояние между креслами, сообщил журналистам директор производственного центра предприятия Егор Попов.
"Максимальная вместимость салона (SJ-100 - ред.) - 103 места эконом-класса. Интерьер также максимально приближен к импортному. Производитель - это город Казань. Авиационный интерьер компании, посадка сохранилась та же. Расстояние между креслами осталось то же. То есть, в принципе, внешних отличий нет", - сообщил Попов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.