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В "Яковлеве" рассказали об интерьере обновленного SJ-100

В "Яковлеве" рассказали об интерьере обновленного SJ-100 - 03.08.2026, ПРАЙМ

В "Яковлеве" рассказали об интерьере обновленного SJ-100

Обновленная модель самолета SJ-100, которая создается в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, имеет тот же авиационный интерьер, что и предыдущая... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:58+0300

2026-08-03T11:58+0300

2026-08-03T12:09+0300

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россия

хабаровский край

казань

пао "яковлев"

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - ПРАЙМ. Обновленная модель самолета SJ-100, которая создается в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, имеет тот же авиационный интерьер, что и предыдущая модификация, прежним осталось и расстояние между креслами, сообщил журналистам директор производственного центра предприятия Егор Попов. "Максимальная вместимость салона (SJ-100 - ред.) - 103 места эконом-класса. Интерьер также максимально приближен к импортному. Производитель - это город Казань. Авиационный интерьер компании, посадка сохранилась та же. Расстояние между креслами осталось то же. То есть, в принципе, внешних отличий нет", - сообщил Попов. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

хабаровский край

казань

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бизнес, россия, хабаровский край, казань, пао "яковлев"