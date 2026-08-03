Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260803/jakutija-871963979.html
Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей
Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ
Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей
Ущерб владельцу самолета Boeing 737-800, выкатившегося в конце июня за пределы полосы в аэропорту "Мирный" в Якутии, превысил 30 миллионов рублей, сообщило... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T10:57+0300
2026-08-03T11:04+0300
бизнес
якутия
новосибирск
рф
ск рф
s7
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871963979.jpg?1785744242
УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Ущерб владельцу самолета Boeing 737-800, выкатившегося в конце июня за пределы полосы в аэропорту "Мирный" в Якутии, превысил 30 миллионов рублей, сообщило Восточное МСУТ СК России. Инцидент произошел 30 июня. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, они не пострадали. "В результате произошедшего воздушное судно получило повреждения, ущерб его собственнику составил более 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
якутия
новосибирск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, якутия, новосибирск, рф, ск рф, s7
Бизнес, ЯКУТИЯ, НОВОСИБИРСК, РФ, СК РФ, S7
10:57 03.08.2026 (обновлено: 11:04 03.08.2026)
 
Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей

СК оценил ущерб от выкатывания за пределы полосы самолета в Якутии в 30 миллионов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Ущерб владельцу самолета Boeing 737-800, выкатившегося в конце июня за пределы полосы в аэропорту "Мирный" в Якутии, превысил 30 миллионов рублей, сообщило Восточное МСУТ СК России.
Инцидент произошел 30 июня. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, они не пострадали.
"В результате произошедшего воздушное судно получило повреждения, ущерб его собственнику составил более 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
 
БизнесЯКУТИЯНОВОСИБИРСКРФСК РФS7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала