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Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей
Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ
Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей
Ущерб владельцу самолета Boeing 737-800, выкатившегося в конце июня за пределы полосы в аэропорту "Мирный" в Якутии, превысил 30 миллионов рублей, сообщило... | 03.08.2026, ПРАЙМ
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Ущерб владельцу самолета Boeing 737-800, выкатившегося в конце июня за пределы полосы в аэропорту "Мирный" в Якутии, превысил 30 миллионов рублей, сообщило Восточное МСУТ СК России. Инцидент произошел 30 июня. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, они не пострадали. "В результате произошедшего воздушное судно получило повреждения, ущерб его собственнику составил более 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
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Бизнес, ЯКУТИЯ, НОВОСИБИРСК, РФ, СК РФ, S7
Ущерб владельцу самолета в Якутии превысил 30 миллионов рублей
СК оценил ущерб от выкатывания за пределы полосы самолета в Якутии в 30 миллионов рублей
УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Ущерб владельцу самолета Boeing 737-800, выкатившегося в конце июня за пределы полосы в аэропорту "Мирный" в Якутии, превысил 30 миллионов рублей, сообщило Восточное МСУТ СК России.
Инцидент произошел 30 июня. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, они не пострадали.
"В результате произошедшего воздушное судно получило повреждения, ущерб его собственнику составил более 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).