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Япония могла потратить $34 млрд на интервенции на валютном рынке - Блумберг - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Япония могла потратить $34 млрд на интервенции на валютном рынке - Блумберг
Япония могла потратить $34 млрд на интервенции на валютном рынке - Блумберг - 03.08.2026, ПРАЙМ
Япония могла потратить $34 млрд на интервенции на валютном рынке - Блумберг
Власти Японии могла потратить около 34 миллиардов долларов на интервенции на валютном рынке для поддержания курса иены в пятницу, передает агентство Блумберг. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:15+0300
2026-08-03T15:15+0300
рынок
экономика
мировая экономика
япония
сша
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Власти Японии могла потратить около 34 миллиардов долларов на интервенции на валютном рынке для поддержания курса иены в пятницу, передает агентство Блумберг. "Япония, вероятно, использовала около 34 миллиардов долларов на интервенции на валютном рынке с целью поддержки иены в пятницу", - передает агентство со ссылкой на собственный анализ отчетов центробанка. Так, объем интервенций оценивается примерно в 5,33 триллиона иен, или 34 миллиарда долларов, сообщает агентство на основе анализа. А в четверг власти, по оценкам, потратили 8,45 триллиона иен, или порядка 53 миллиардов долларов, что может быть крупнейшей однодневной интервенцией за всю историю, если эта информация подтвердится, говорится в материале. В пятницу курс доллара к иене упал на 1,3%, согласно данным торгов, в четверг - на 2,4%. В понедельник показатель снижается на 0,4%. В конце июля курс доллара к иене находился вблизи уровня в 164 иены за доллар - это максимальные значения с 1986 года. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в пятницу отказалась комментировать, проводили ли власти валютные интервенции. А ранее в понедельник японское ведомство опубликовало заявление, в котором подтверждает, что министерства финансов Японии и США осуществили покупку иены 31 июля, в пятницу, для поддержания японской валюты.
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рынок, мировая экономика, япония, сша
Рынок, Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США
15:15 03.08.2026
 
Япония могла потратить $34 млрд на интервенции на валютном рынке - Блумберг

Блумберг: Япония могла потратить 34 млрд долларов на валютные интервенции в пятницу

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Власти Японии могла потратить около 34 миллиардов долларов на интервенции на валютном рынке для поддержания курса иены в пятницу, передает агентство Блумберг.
"Япония, вероятно, использовала около 34 миллиардов долларов на интервенции на валютном рынке с целью поддержки иены в пятницу", - передает агентство со ссылкой на собственный анализ отчетов центробанка.
Так, объем интервенций оценивается примерно в 5,33 триллиона иен, или 34 миллиарда долларов, сообщает агентство на основе анализа.
А в четверг власти, по оценкам, потратили 8,45 триллиона иен, или порядка 53 миллиардов долларов, что может быть крупнейшей однодневной интервенцией за всю историю, если эта информация подтвердится, говорится в материале.
В пятницу курс доллара к иене упал на 1,3%, согласно данным торгов, в четверг - на 2,4%. В понедельник показатель снижается на 0,4%. В конце июля курс доллара к иене находился вблизи уровня в 164 иены за доллар - это максимальные значения с 1986 года.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в пятницу отказалась комментировать, проводили ли власти валютные интервенции. А ранее в понедельник японское ведомство опубликовало заявление, в котором подтверждает, что министерства финансов Японии и США осуществили покупку иены 31 июля, в пятницу, для поддержания японской валюты.
 
ЭкономикаРынокМировая экономикаЯПОНИЯСША
 
 
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