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Китайский чайный десант: Heytea и Mixue захватывают Америку

Китайский чайный десант: Heytea и Mixue захватывают Америку - 03.08.2026, ПРАЙМ

Китайский чайный десант: Heytea и Mixue захватывают Америку

Волна китайских чайных сетей, включая Heytea, Teapulse и Mixue, стремительно завоевывает американский рынок, пишет Блумберг. Они привлекают клиентов, отвыкающих | 03.08.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Волна китайских чайных сетей, включая Heytea, Teapulse и Mixue, стремительно завоевывает американский рынок, пишет Блумберг. Они привлекают клиентов, отвыкающих от кофе, и развивают моду на бабл-ти, используя высокий спрос на новые вкусы и растущий интерес ко всему китайскому.Teapulse приближается к 10 точкам в Нью-Йорке и планирует расширение в 25 штатах. У Heytea уже более 40 магазинов в Нью-Йорке и Калифорнии. Mixue Group, насчитывающая почти 50 тысяч заведений по всему миру, открыла шесть точек в Нью-Йорке и столько же в Калифорнии.Соучредитель Teapulse Элвин Чжан отмечает сдвиг в потребительских привычках: все больше американцев выбирают чай ради кофеина вместо кофе. Некоторые уже выстраивают ритуал послеобеденного чаепития. Небольшие компании, такие как Teapulse, могут быстрее реагировать на тренды, смешивая разные сорта чая с боба и сырной пеной.На фоне проблем в ресторанном секторе — падения потребительских расходов и роста затрат — категория напитков остается ярким пятном. Дэвид Порталин из Circana называет напитки "допустимым удовольствием" для тех, кто сокращает траты. Маркетолог Хьюи До из Datassential добавляет: покупки до 10 долларов воспринимаются как способ поднять настроение в повседневной жизни — это культура "маленьких угощений". Потребители менее чувствительны к ценам на напитки, чем на еду, отчасти из-за импульсивного характера покупок."Здесь происходит много действительно интересных психологических оправданий", — говорит он.Американцы восхищаются необычными ингредиентами — ароматическими лимонами из Китая, чаем с османтусом. Яркие напитки, эффектно выглядящие в соцсетях, тоже часть привлекательности. Это сильно отличается от традиционных китайских чайных, где посетители собираются за улуном или жасминовым чаем.Алекса Лантин, приехавшая в Heytea с семьей, отметила, что ищет новые вкусы: сейчас всем нравится убё — яркий фиолетовый ямс. Ее муж Адриан Аполонио предпочитает атмосферу чайных большим кофейням, где люди сидят с ноутбуками: в Heytea "приходят с друзьями, болтают и отдыхают".Помимо фруктовых чаев, сети предлагают молочные напитки и сырные чаи — холодные с пеной на основе сыра. Mixue специализируется на сочетании чая с мягким мороженым: коричневый сахар, жемчужное, классический конус. Цены варьируются: у Heytea — от 4 долларов за жасминовый чай до 8 за матча-латте, у Mixue — от 2 долларов за лимонад до 5 за фруктовый чай с манго, помело и таро.Воспринимаемая польза для здоровья тоже привлекает покупателей. Алехандро Риос, партнер Sparling, считает напитки Heytea чище и полезнее, чем в крупных американских сетях, и отмечает, что в них нет масел семян. "Это то, что тебе не нужно. А вот это — что-то чистое", — сказал он, отмечая 50-летие с матча-латте. Правда, эксперты напоминают: чай без добавок полезен, но многие сетевые напитки содержат много сахара и калорий.

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