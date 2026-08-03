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KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд - 03.08.2026, ПРАЙМ
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KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд
KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд - 03.08.2026, ПРАЙМ
KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд
Американская инвестиционная компания KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за 5,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Integer. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:59+0300
2026-08-03T14:59+0300
бизнес
технологии
промышленность
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за 5,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Integer. "Integer Holdings Corporation... и KKR... сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому аффилированная компания инвестиционных фондов, управляемая KKR, приобретет все находящиеся в обращении акции Integer в рамках сделки, предусматривающую оплату наличными, стоимость компании составляет приблизительно 5,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Из условий соглашения следует, что акционеры Integer получат по 127 долларов за акцию, что в полтора раза больше к цене закрытия торгов на 29 апреля. Будучи включенной в портфель KKR, компания Integer получит дополнительную гибкость и долгосрочный капитал для развития производственных мощностей, технологий, инноваций, а также поддержки своих клиентов и пациентов, указывается в релизе. Акции Integer на предторгах понедельника дорожают на 2,51%, акции KKR - на 1,33%. Integer - одна из крупнейших компаний по контрактной разработке и производству медицинских изделий. KKR - американская инвестиционная компания, предлагающая управление активами на рынках капитала и страхования. Основана в 1976 году.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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бизнес, технологии, промышленность
Бизнес, Технологии, Промышленность
14:59 03.08.2026
 
KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд

KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за 5,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Integer.
"Integer Holdings Corporation... и KKR... сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому аффилированная компания инвестиционных фондов, управляемая KKR, приобретет все находящиеся в обращении акции Integer в рамках сделки, предусматривающую оплату наличными, стоимость компании составляет приблизительно 5,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Из условий соглашения следует, что акционеры Integer получат по 127 долларов за акцию, что в полтора раза больше к цене закрытия торгов на 29 апреля.
Будучи включенной в портфель KKR, компания Integer получит дополнительную гибкость и долгосрочный капитал для развития производственных мощностей, технологий, инноваций, а также поддержки своих клиентов и пациентов, указывается в релизе.
Акции Integer на предторгах понедельника дорожают на 2,51%, акции KKR - на 1,33%.
Integer - одна из крупнейших компаний по контрактной разработке и производству медицинских изделий.
KKR - американская инвестиционная компания, предлагающая управление активами на рынках капитала и страхования. Основана в 1976 году.
 
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