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KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд

KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд - 03.08.2026, ПРАЙМ

KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за $5,7 млрд

Американская инвестиционная компания KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за 5,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Integer. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T14:59+0300

2026-08-03T14:59+0300

2026-08-03T14:59+0300

бизнес

технологии

промышленность

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания KKR приобретает разработчика медицинских изделий Integer за 5,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Integer. "Integer Holdings Corporation... и KKR... сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому аффилированная компания инвестиционных фондов, управляемая KKR, приобретет все находящиеся в обращении акции Integer в рамках сделки, предусматривающую оплату наличными, стоимость компании составляет приблизительно 5,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Из условий соглашения следует, что акционеры Integer получат по 127 долларов за акцию, что в полтора раза больше к цене закрытия торгов на 29 апреля. Будучи включенной в портфель KKR, компания Integer получит дополнительную гибкость и долгосрочный капитал для развития производственных мощностей, технологий, инноваций, а также поддержки своих клиентов и пациентов, указывается в релизе. Акции Integer на предторгах понедельника дорожают на 2,51%, акции KKR - на 1,33%. Integer - одна из крупнейших компаний по контрактной разработке и производству медицинских изделий. KKR - американская инвестиционная компания, предлагающая управление активами на рынках капитала и страхования. Основана в 1976 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, промышленность