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Компания Трампа запустила платный сервис для трейдеров

Компания Трампа запустила платный сервис для трейдеров - 03.08.2026, ПРАЙМ

Компания Трампа запустила платный сервис для трейдеров

Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям американского лидера в социальной... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:14+0300

2026-08-03T13:14+0300

2026-08-03T13:25+0300

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ВАШИНГТОН, 3 авг - ПРАЙМ. Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям американского лидера в социальной сети Truth Social, сообщает телеканал CNBC. "Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе", - собщает телеканал. Аккаунт президента является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков. Семья Трампа также остается крупнейшим акционером компании, управляющей Truth Social.

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технологии, банки, финансы, сша, дональд трамп, cnbc