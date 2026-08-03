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Компания Трампа запустила платный сервис для трейдеров - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Компания Трампа запустила платный сервис для трейдеров
Компания Трампа запустила платный сервис для трейдеров - 03.08.2026, ПРАЙМ
Компания Трампа запустила платный сервис для трейдеров
Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям американского лидера в социальной... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:14+0300
2026-08-03T13:25+0300
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ВАШИНГТОН, 3 авг - ПРАЙМ. Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям американского лидера в социальной сети Truth Social, сообщает телеканал CNBC. "Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе", - собщает телеканал. Аккаунт президента является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков. Семья Трампа также остается крупнейшим акционером компании, управляющей Truth Social.
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технологии, банки, финансы, сша, дональд трамп, cnbc
Технологии, Банки, Финансы, США, Дональд Трамп, CNBC
13:14 03.08.2026 (обновлено: 13:25 03.08.2026)
 
Компания Трампа запустила платный сервис для трейдеров

CNBC: компания Трампа запустила платный сервис для ускоренного доступа к публикациям

© РИА Новости . Сергей Попов | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Сергей Попов
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ВАШИНГТОН, 3 авг - ПРАЙМ. Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям американского лидера в социальной сети Truth Social, сообщает телеканал CNBC.
"Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе", - собщает телеканал.
Аккаунт президента является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков. Семья Трампа также остается крупнейшим акционером компании, управляющей Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
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