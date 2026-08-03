Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую ВПП - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260803/krasnojarsk-871981453.html
В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую ВПП
В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую ВПП - 03.08.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую ВПП
Вторую взлетно-посадочную полосу начнут проектировать в аэропорту Красноярска в рамках федеральной концессии, доложил губернатор Красноярского края Михаил... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:55+0300
2026-08-03T17:55+0300
бизнес
экономика
россия
красноярск
рф
красноярский край
михаил котюков
владимир путин
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871981453.jpg?1785768912
КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. Вторую взлетно-посадочную полосу начнут проектировать в аэропорту Красноярска в рамках федеральной концессии, доложил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В понедельник глава государства прилетел в Красноярск, где встретился с Котюковым. По словам губернатора, на протяжении трех лет совместно с Росавиацией и министерством транспорта РФ разрабатывались технические решения по модернизации существующей взлетно-посадочной полосы. В результате сложился вывод, что провести работы без закрытия аэропорта невозможно. "Это неприемлемое абсолютно решение, поэтому нашли технические возможности начать сейчас проектировать в рамках федеральной концессии вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Красноярска. У министра транспорта совещание провели, принципиальное решение о том, что завершающий этап расчетов вместе с нашими партнерами по аэропорту мы сделаем по социальной инфраструктуре", - сказал Котюков.
красноярск
рф
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, красноярск, рф, красноярский край, михаил котюков, владимир путин, росавиация
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Красноярск, РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Михаил Котюков, Владимир Путин, Росавиация
17:55 03.08.2026
 
В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую ВПП

В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую взлетно-посадочную полосу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. Вторую взлетно-посадочную полосу начнут проектировать в аэропорту Красноярска в рамках федеральной концессии, доложил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В понедельник глава государства прилетел в Красноярск, где встретился с Котюковым.
По словам губернатора, на протяжении трех лет совместно с Росавиацией и министерством транспорта РФ разрабатывались технические решения по модернизации существующей взлетно-посадочной полосы. В результате сложился вывод, что провести работы без закрытия аэропорта невозможно.
"Это неприемлемое абсолютно решение, поэтому нашли технические возможности начать сейчас проектировать в рамках федеральной концессии вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Красноярска. У министра транспорта совещание провели, принципиальное решение о том, что завершающий этап расчетов вместе с нашими партнерами по аэропорту мы сделаем по социальной инфраструктуре", - сказал Котюков.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКрасноярскРФКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙМихаил КотюковВладимир ПутинРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала