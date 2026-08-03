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В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую ВПП

В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую ВПП - 03.08.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую ВПП

Вторую взлетно-посадочную полосу начнут проектировать в аэропорту Красноярска в рамках федеральной концессии, доложил губернатор Красноярского края Михаил... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:55+0300

2026-08-03T17:55+0300

2026-08-03T17:55+0300

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КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. Вторую взлетно-посадочную полосу начнут проектировать в аэропорту Красноярска в рамках федеральной концессии, доложил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В понедельник глава государства прилетел в Красноярск, где встретился с Котюковым. По словам губернатора, на протяжении трех лет совместно с Росавиацией и министерством транспорта РФ разрабатывались технические решения по модернизации существующей взлетно-посадочной полосы. В результате сложился вывод, что провести работы без закрытия аэропорта невозможно. "Это неприемлемое абсолютно решение, поэтому нашли технические возможности начать сейчас проектировать в рамках федеральной концессии вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Красноярска. У министра транспорта совещание провели, принципиальное решение о том, что завершающий этап расчетов вместе с нашими партнерами по аэропорту мы сделаем по социальной инфраструктуре", - сказал Котюков.

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