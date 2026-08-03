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Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 10 августа - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 10 августа
Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 10 августа - 03.08.2026, ПРАЙМ
Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 10 августа
Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:21+0300
2026-08-03T16:21+0300
бизнес
россия
экономика
крым
керчь
москва
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении. Как напомнили в компании, перевозка пассажиров организована автобусами между Керчью и станциями в Крыму. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КРЫМ, КЕРЧЬ, МОСКВА, Гранд сервис экспресс
16:21 03.08.2026
 
Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 10 августа

"Гранд Сервис Экспресс": поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 10 августа

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении.
Как напомнили в компании, перевозка пассажиров организована автобусами между Керчью и станциями в Крыму.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКРЫМКЕРЧЬМОСКВАГранд сервис экспресс
 
 
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