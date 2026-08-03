https://1prime.ru/20260803/kuba-871971476.html

Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией

Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией - 03.08.2026, ПРАЙМ

Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией

Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией, рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:17+0300

2026-08-03T13:17+0300

2026-08-03T13:17+0300

бизнес

россия

экономика

куба

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871971476.jpg?1785752251

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией, рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. На Международном транспортном саммите в Москве он отметил приоритетность развития железнодорожного транспорта для Кубы. "У 70% подвижного состава в нашей стране российское происхождение, и мы крайне заинтересованы развивать различные проекты (в этой сфере с Россией - ред.)", - сказал Росес Эрнандес. Международный транспортный саммит - крупнейшая экспертная площадка, объединяющая руководителей мегаполисов, лидеров транспортной отрасли и признанных экспертов в сфере транспортных технологий и промышленности. В рамках саммита обсуждаются стратегии развития городов, решения актуальных транспортных задач и укрепляется международное сотрудничество в транспортной и промышленной сферах.

куба

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, куба, москва