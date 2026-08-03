https://1prime.ru/20260803/kuba-871971476.html
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией - 03.08.2026, ПРАЙМ
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией, рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:17+0300
2026-08-03T13:17+0300
2026-08-03T13:17+0300
бизнес
россия
экономика
куба
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871971476.jpg?1785752251
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией, рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.
На Международном транспортном саммите в Москве он отметил приоритетность развития железнодорожного транспорта для Кубы.
"У 70% подвижного состава в нашей стране российское происхождение, и мы крайне заинтересованы развивать различные проекты (в этой сфере с Россией - ред.)", - сказал Росес Эрнандес.
Международный транспортный саммит - крупнейшая экспертная площадка, объединяющая руководителей мегаполисов, лидеров транспортной отрасли и признанных экспертов в сфере транспортных технологий и промышленности. В рамках саммита обсуждаются стратегии развития городов, решения актуальных транспортных задач и укрепляется международное сотрудничество в транспортной и промышленной сферах.
куба
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, куба, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КУБА, МОСКВА
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией, рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.
На Международном транспортном саммите в Москве он отметил приоритетность развития железнодорожного транспорта для Кубы.
"У 70% подвижного состава в нашей стране российское происхождение, и мы крайне заинтересованы развивать различные проекты (в этой сфере с Россией - ред.)", - сказал Росес Эрнандес.
Международный транспортный саммит - крупнейшая экспертная площадка, объединяющая руководителей мегаполисов, лидеров транспортной отрасли и признанных экспертов в сфере транспортных технологий и промышленности. В рамках саммита обсуждаются стратегии развития городов, решения актуальных транспортных задач и укрепляется международное сотрудничество в транспортной и промышленной сферах.