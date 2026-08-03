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Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией - 03.08.2026, ПРАЙМ
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией, рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:17+0300
2026-08-03T13:17+0300
бизнес
россия
экономика
куба
москва
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией, рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. На Международном транспортном саммите в Москве он отметил приоритетность развития железнодорожного транспорта для Кубы. "У 70% подвижного состава в нашей стране российское происхождение, и мы крайне заинтересованы развивать различные проекты (в этой сфере с Россией - ред.)", - сказал Росес Эрнандес. Международный транспортный саммит - крупнейшая экспертная площадка, объединяющая руководителей мегаполисов, лидеров транспортной отрасли и признанных экспертов в сфере транспортных технологий и промышленности. В рамках саммита обсуждаются стратегии развития городов, решения актуальных транспортных задач и укрепляется международное сотрудничество в транспортной и промышленной сферах.
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40
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бизнес, россия, куба, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КУБА, МОСКВА
13:17 03.08.2026
 
Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией

Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Куба хочет развивать сферу железнодорожного транспорта вместе с Россией, рассказал первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.
На Международном транспортном саммите в Москве он отметил приоритетность развития железнодорожного транспорта для Кубы.
"У 70% подвижного состава в нашей стране российское происхождение, и мы крайне заинтересованы развивать различные проекты (в этой сфере с Россией - ред.)", - сказал Росес Эрнандес.
Международный транспортный саммит - крупнейшая экспертная площадка, объединяющая руководителей мегаполисов, лидеров транспортной отрасли и признанных экспертов в сфере транспортных технологий и промышленности. В рамках саммита обсуждаются стратегии развития городов, решения актуальных транспортных задач и укрепляется международное сотрудничество в транспортной и промышленной сферах.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКУБАМОСКВА
 
 
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