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Visa купила компанию выявляющую мошенников с помощью ИИ
Visa купила компанию выявляющую мошенников с помощью ИИ - 03.08.2026, ПРАЙМ
Visa купила компанию выявляющую мошенников с помощью ИИ
Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, заключила соглашение о приобретении технологической компании BioCatch,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:08+0300
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2026-08-03T16:08+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, заключила соглашение о приобретении технологической компании BioCatch, занимающейся выявлением мошенников в банковской сфере с помощью искусственного интеллекта, за 2,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Visa. "Visa объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о приобретении BioCatch, ведущего поставщика решений по анализу мошенничества на основе поведенческих данных… у фондов, управляемых Permira, и других акционеров за 2,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что приобретение BioCatch дополняет существующие решения Visa в области кибербезопасности, борьбы с мошенничеством, управления рисками и обеспечения безопасности. Сделка будет завершена к концу второго квартала 2026-2027 финансового года при условии получения разрешений регулирующих органов. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям. BioCatch разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые анализируют тысячи сигналов, связанных с приложениями, поведением, устройством и сетью для выявления мошенничества. Компания защищает 1,8 миллиарда устройств и 760 миллионов пользователей по всему миру, а также обслуживает более 350 банковских пользователей в 21 стране.
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технологии, финансы, банки, visa
Технологии, Финансы, Банки, Visa
Visa купила компанию выявляющую мошенников с помощью ИИ
Visa заключила соглашение о приобретении компании BioCatch за 2,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, заключила соглашение о приобретении технологической компании BioCatch, занимающейся выявлением мошенников в банковской сфере с помощью искусственного интеллекта, за 2,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Visa.
"Visa
объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о приобретении BioCatch, ведущего поставщика решений по анализу мошенничества на основе поведенческих данных… у фондов, управляемых Permira, и других акционеров за 2,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приобретение BioCatch дополняет существующие решения Visa в области кибербезопасности, борьбы с мошенничеством, управления рисками и обеспечения безопасности.
Сделка будет завершена к концу второго квартала 2026-2027 финансового года при условии получения разрешений регулирующих органов.
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
BioCatch разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые анализируют тысячи сигналов, связанных с приложениями, поведением, устройством и сетью для выявления мошенничества. Компания защищает 1,8 миллиарда устройств и 760 миллионов пользователей по всему миру, а также обслуживает более 350 банковских пользователей в 21 стране.
Visa сократит штат для повышения эффективности