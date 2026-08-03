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Курс юаня на Мосбирже усилил рост к рублю

Курс юаня на Мосбирже усилил рост к рублю - 03.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже усилил рост к рублю

Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов августа усиливает рост, несмотря на сохраняющиеся относительно высокие цены на нефть, следует из данных Московской | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:55+0300

2026-08-03T11:55+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов августа усиливает рост, несмотря на сохраняющиеся относительно высокие цены на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.32 мск растет на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,83 рубля. При этом в самом начале торгов он прибавлял 4 копейки. "Пока техническая картина на валютном рынке не дает сигналов на сделки. Фундаментально российская валюта выглядит немного дешевой в свете относительно высоких цен на нефть", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Так, нефть марки Brent дешевеет более чем на 4%, но остается выше 84 долларов за баррель. "В краткосрочной перспективе ориентируемся на сохранение курсовых котировок в диапазоне 11,5-12 рублей за юань", - рассказал Денис Попов из ПСБ. В среду ожидается информация о дальнейших операциях Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, но сюрпризов, вероятно, не будет, и небольшие объемы покупки валюты сохранятся, предполагает он. Зацепин при этом не исключает небольшого укрепления рубля в дальнейшем.

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рынок, торги, псб, минфин