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Курс юаня на Мосбирже усилил рост к рублю - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже усилил рост к рублю
Курс юаня на Мосбирже усилил рост к рублю - 03.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже усилил рост к рублю
Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов августа усиливает рост, несмотря на сохраняющиеся относительно высокие цены на нефть, следует из данных Московской | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:55+0300
2026-08-03T12:07+0300
рынок
торги
псб
минфин
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов августа усиливает рост, несмотря на сохраняющиеся относительно высокие цены на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.32 мск растет на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,83 рубля. При этом в самом начале торгов он прибавлял 4 копейки. "Пока техническая картина на валютном рынке не дает сигналов на сделки. Фундаментально российская валюта выглядит немного дешевой в свете относительно высоких цен на нефть", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Так, нефть марки Brent дешевеет более чем на 4%, но остается выше 84 долларов за баррель. "В краткосрочной перспективе ориентируемся на сохранение курсовых котировок в диапазоне 11,5-12 рублей за юань", - рассказал Денис Попов из ПСБ. В среду ожидается информация о дальнейших операциях Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, но сюрпризов, вероятно, не будет, и небольшие объемы покупки валюты сохранятся, предполагает он. Зацепин при этом не исключает небольшого укрепления рубля в дальнейшем.
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рынок, торги, псб, минфин
Рынок, Торги, ПСБ, Минфин
11:55 03.08.2026 (обновлено: 12:07 03.08.2026)
 
Курс юаня на Мосбирже усилил рост к рублю

Курс юаня к рублю в начале дня растет, несмотря на высокие цены на нефть

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов августа усиливает рост, несмотря на сохраняющиеся относительно высокие цены на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.32 мск растет на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,83 рубля. При этом в самом начале торгов он прибавлял 4 копейки.
"Пока техническая картина на валютном рынке не дает сигналов на сделки. Фундаментально российская валюта выглядит немного дешевой в свете относительно высоких цен на нефть", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Так, нефть марки Brent дешевеет более чем на 4%, но остается выше 84 долларов за баррель.
"В краткосрочной перспективе ориентируемся на сохранение курсовых котировок в диапазоне 11,5-12 рублей за юань", - рассказал Денис Попов из ПСБ.
В среду ожидается информация о дальнейших операциях Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, но сюрпризов, вероятно, не будет, и небольшие объемы покупки валюты сохранятся, предполагает он.
Зацепин при этом не исключает небольшого укрепления рубля в дальнейшем.
 
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