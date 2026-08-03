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Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21

Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21 - 03.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21

Минпромторг России показал первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21, видео есть в распоряжении РИА Новости. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:55+0300

2026-08-03T11:55+0300

2026-08-03T11:55+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России показал первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21, видео есть в распоряжении РИА Новости. Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.

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промышленность, россия, оак, ростех, росавиация