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Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21
Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21 - 03.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21
Минпромторг России показал первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21, видео есть в распоряжении РИА Новости. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:55+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России показал первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21, видео есть в распоряжении РИА Новости.
Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").
Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
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промышленность, россия, оак, ростех, росавиация
Промышленность, РОССИЯ, ОАК, Ростех, Росавиация
Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21
Минпромторг показал первый полет серийного полностью импортозамещенного МС-21
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России показал первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21, видео есть в распоряжении РИА Новости.
Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").
Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.