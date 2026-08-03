Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260803/minpromtorg-871975793.html
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое - 03.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое
Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-июля 2026 года выросли почти вдвое - на 94,7% - к прошлому году и составили 70,2 тысячи штук,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:13+0300
2026-08-03T15:13+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871975793.jpg?1785759238
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-июля 2026 года выросли почти вдвое - на 94,7% - к прошлому году и составили 70,2 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Положительная динамика сохраняется в сегменте гибридного и электротранспорта. Рынок таких автомобилей за 7 месяцев 2026 года составил 70 180 штук, что на 94,7% превышает аналогичный показатель прошлого года (36 046 штук)", - говорится в сообщении. В Минпромторге подчеркнули, что доля электромобилей и гибридов, изготовленных на территории России, выросла до 26,3% с 11,1% годом ранее. В количественном выражении гибридов и "электричек" российской сборки за семь месяцев было продано 18,5 тысячи штук. "Среди общего рынка новых автомобилей электромобили и гибриды за 7 месяцев текущего года заняли долю почти в 9%. В прошлом году этот показатель был равен 5%", - добавили в министерстве. В сегменте "чистых" электромобилей за семь месяцев было продано 7 025 машин, что на 15,3% больше относительно аналогичного периода 2025 года. Доля электромобилей, изготовленных в России, составила 45,8% против 27,3% годом ранее.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Минпромторг
15:13 03.08.2026
 
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое

Минпромторг: продажи электромобилей и гибридов в России за 7 месяцев выросли почти вдвое

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-июля 2026 года выросли почти вдвое - на 94,7% - к прошлому году и составили 70,2 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Положительная динамика сохраняется в сегменте гибридного и электротранспорта. Рынок таких автомобилей за 7 месяцев 2026 года составил 70 180 штук, что на 94,7% превышает аналогичный показатель прошлого года (36 046 штук)", - говорится в сообщении.
В Минпромторге подчеркнули, что доля электромобилей и гибридов, изготовленных на территории России, выросла до 26,3% с 11,1% годом ранее. В количественном выражении гибридов и "электричек" российской сборки за семь месяцев было продано 18,5 тысячи штук.
"Среди общего рынка новых автомобилей электромобили и гибриды за 7 месяцев текущего года заняли долю почти в 9%. В прошлом году этот показатель был равен 5%", - добавили в министерстве.
В сегменте "чистых" электромобилей за семь месяцев было продано 7 025 машин, что на 15,3% больше относительно аналогичного периода 2025 года. Доля электромобилей, изготовленных в России, составила 45,8% против 27,3% годом ранее.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала