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Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое

Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое - 03.08.2026, ПРАЙМ

Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое

Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-июля 2026 года выросли почти вдвое - на 94,7% - к прошлому году и составили 70,2 тысячи штук,... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T15:13+0300

2026-08-03T15:13+0300

2026-08-03T15:13+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-июля 2026 года выросли почти вдвое - на 94,7% - к прошлому году и составили 70,2 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Положительная динамика сохраняется в сегменте гибридного и электротранспорта. Рынок таких автомобилей за 7 месяцев 2026 года составил 70 180 штук, что на 94,7% превышает аналогичный показатель прошлого года (36 046 штук)", - говорится в сообщении. В Минпромторге подчеркнули, что доля электромобилей и гибридов, изготовленных на территории России, выросла до 26,3% с 11,1% годом ранее. В количественном выражении гибридов и "электричек" российской сборки за семь месяцев было продано 18,5 тысячи штук. "Среди общего рынка новых автомобилей электромобили и гибриды за 7 месяцев текущего года заняли долю почти в 9%. В прошлом году этот показатель был равен 5%", - добавили в министерстве. В сегменте "чистых" электромобилей за семь месяцев было продано 7 025 машин, что на 15,3% больше относительно аналогичного периода 2025 года. Доля электромобилей, изготовленных в России, составила 45,8% против 27,3% годом ранее.

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бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг