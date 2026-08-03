Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых легковушек в России за семь месяцев выросли на 13,3% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260803/minpromtorg-871976144.html
Продажи новых легковушек в России за семь месяцев выросли на 13,3%
Продажи новых легковушек в России за семь месяцев выросли на 13,3% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковушек в России за семь месяцев выросли на 13,3%
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-июля 2026 года выросли на 13,3% в годовом выражении и составили 732,1 тысячи единиц, следует из... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:15+0300
2026-08-03T15:15+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871976144.jpg?1785759317
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-июля 2026 года выросли на 13,3% в годовом выражении и составили 732,1 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Из данных, которые приводит министерство в таблице, следует, что в июле продажи новых легковушек составили 121,4 тысячи штук, что на 1,2% больше, чем год назад, и на 4,6% больше, чем в предыдущем месяце. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за семь месяцев текущего года сократились на 17%, до 48 тысяч штук, в том числе и в июле они снизились - на 13% к аналогичному периоду прошлого года, до 8 тысяч штук. Реализация грузовиков снизилась в январе-июле на 6,7% (29,3 тысячи штук), но выросла в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года (+7,5%) и еще сильнее - к июню текущего года (+16%), до 4,7 тысячи штук. Продажи автобусов за семь месяцев снизились на 3,5% и составили 5,7 тысячи штук, а в июле сократились на 19% - до 812 штук.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
15:15 03.08.2026
 
Продажи новых легковушек в России за семь месяцев выросли на 13,3%

Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России выросли в январе-июле на 13,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-июля 2026 года выросли на 13,3% в годовом выражении и составили 732,1 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Из данных, которые приводит министерство в таблице, следует, что в июле продажи новых легковушек составили 121,4 тысячи штук, что на 1,2% больше, чем год назад, и на 4,6% больше, чем в предыдущем месяце.
Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за семь месяцев текущего года сократились на 17%, до 48 тысяч штук, в том числе и в июле они снизились - на 13% к аналогичному периоду прошлого года, до 8 тысяч штук.
Реализация грузовиков снизилась в январе-июле на 6,7% (29,3 тысячи штук), но выросла в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года (+7,5%) и еще сильнее - к июню текущего года (+16%), до 4,7 тысячи штук.
Продажи автобусов за семь месяцев снизились на 3,5% и составили 5,7 тысячи штук, а в июле сократились на 19% - до 812 штук.
 
БизнесРОССИЯРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала