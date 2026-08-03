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Продажи новых легковушек в России за семь месяцев выросли на 13,3%

Продажи новых легковушек в России за семь месяцев выросли на 13,3% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Продажи новых легковушек в России за семь месяцев выросли на 13,3%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-июля 2026 года выросли на 13,3% в годовом выражении и составили 732,1 тысячи единиц, следует из... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T15:15+0300

2026-08-03T15:15+0300

2026-08-03T15:15+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-июля 2026 года выросли на 13,3% в годовом выражении и составили 732,1 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Из данных, которые приводит министерство в таблице, следует, что в июле продажи новых легковушек составили 121,4 тысячи штук, что на 1,2% больше, чем год назад, и на 4,6% больше, чем в предыдущем месяце. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за семь месяцев текущего года сократились на 17%, до 48 тысяч штук, в том числе и в июле они снизились - на 13% к аналогичному периоду прошлого года, до 8 тысяч штук. Реализация грузовиков снизилась в январе-июле на 6,7% (29,3 тысячи штук), но выросла в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года (+7,5%) и еще сильнее - к июню текущего года (+16%), до 4,7 тысячи штук. Продажи автобусов за семь месяцев снизились на 3,5% и составили 5,7 тысячи штук, а в июле сократились на 19% - до 812 штук.

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