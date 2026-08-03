https://1prime.ru/20260803/mintrans-871966717.html

Минтранс изучит вопрос использования дронов для контроля нарушений ПДД

Минтранс изучит вопрос использования дронов для контроля нарушений ПДД - 03.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс изучит вопрос использования дронов для контроля нарушений ПДД

Минтранс России получил обращение ассоциации операторов дорожных камер с просьбой разрешить использовать гражданские дроны для контроля за соблюдением ПДД... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:46+0300

2026-08-03T11:46+0300

2026-08-03T11:49+0300

бизнес

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871966717.jpg?1785746988

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Минтранс России получил обращение ассоциации операторов дорожных камер с просьбой разрешить использовать гражданские дроны для контроля за соблюдением ПДД автомобилей; министерство подготовит свою позицию по этому вопросу и направит ее в МВД, заявили РИА Новости в Минтрансе. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что ассоциация ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений, обратилась в правительство России с предложением применять беспилотные летательные аппараты - дроны и квадрокоптеры - для контроля за соблюдением ПДД на дорогах. "Письмо в Минтранс поступило. Позиция ведомства будет направлена в МВД России", - прокомментировали РИА Новости в министерстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мвд