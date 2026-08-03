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Минтранс изучит вопрос использования дронов для контроля нарушений ПДД
Минтранс изучит вопрос использования дронов для контроля нарушений ПДД - 03.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс изучит вопрос использования дронов для контроля нарушений ПДД
Минтранс России получил обращение ассоциации операторов дорожных камер с просьбой разрешить использовать гражданские дроны для контроля за соблюдением ПДД... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:46+0300
2026-08-03T11:46+0300
2026-08-03T11:49+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Минтранс России получил обращение ассоциации операторов дорожных камер с просьбой разрешить использовать гражданские дроны для контроля за соблюдением ПДД автомобилей; министерство подготовит свою позицию по этому вопросу и направит ее в МВД, заявили РИА Новости в Минтрансе. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что ассоциация ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений, обратилась в правительство России с предложением применять беспилотные летательные аппараты - дроны и квадрокоптеры - для контроля за соблюдением ПДД на дорогах. "Письмо в Минтранс поступило. Позиция ведомства будет направлена в МВД России", - прокомментировали РИА Новости в министерстве.
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бизнес, россия, мвд
Минтранс изучит вопрос использования дронов для контроля нарушений ПДД
Минтранс подготовит свою позицию по использованию дронов для контроля нарушений ПДД
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Минтранс России получил обращение ассоциации операторов дорожных камер с просьбой разрешить использовать гражданские дроны для контроля за соблюдением ПДД автомобилей; министерство подготовит свою позицию по этому вопросу и направит ее в МВД, заявили РИА Новости в Минтрансе.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что ассоциация ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений, обратилась в правительство России с предложением применять беспилотные летательные аппараты - дроны и квадрокоптеры - для контроля за соблюдением ПДД на дорогах.
"Письмо в Минтранс поступило. Позиция ведомства будет направлена в МВД России", - прокомментировали РИА Новости в министерстве.