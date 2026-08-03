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ММК модернизирует экологическое оборудование доменной печи

ММК модернизирует экологическое оборудование доменной печи - 03.08.2026, ПРАЙМ

ММК модернизирует экологическое оборудование доменной печи

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) проведет модернизацию экологического оборудования доменной печи №6 до 2027 года, говорится в сообщении компании. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T10:45+0300

2026-08-03T10:45+0300

2026-08-03T10:51+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) проведет модернизацию экологического оборудования доменной печи №6 до 2027 года, говорится в сообщении компании. "В рамках экологического проекта, реализуемого в доменном цехе Магнитогорского металлургического комбината, на доменной печи №6 будет установлен комплекс аспирационных установок литейных дворов и подбункерных помещений", - говорится в сообщении. Отмечается, что запуск оборудования в эксплуатацию запланирован в 2027 году. Цель модернизации - минимизировать воздействия на окружающую среду, повысить ресурс оборудования и улучшить условий труда работников. "Проектом предусмотрена установка двух электрофильтров с производительностью до 1 миллиона кубических метров в час каждый. Концентрация твердых веществ после очистки составит не более 20 миллиграммов на кубометр, что соответствует современным экологическим нормам", - уточнили в компании. Согласно релизу, оборудование обеспечит эффективное удаление пыли из рабочей зоны, а также от агрегатов, расположенных в системах подбункерных помещений и литейных дворов домны №6. Загрязненный аспирационный воздух будет транспортироваться к электрофильтрам, а все места выделения пыли оснастят укрытиями. В дальнейшем собранная пыль будет полностью возвращаться в производство агломерата, что обеспечивает замкнутый цикл использования сырья, подчеркнули в ММК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, промышленность, ммк