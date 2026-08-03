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В Молдавии оппозиция требует провести аудит госпредприятия Energocom
В Молдавии оппозиция требует провести аудит госпредприятия Energocom - 03.08.2026, ПРАЙМ
В Молдавии оппозиция требует провести аудит госпредприятия Energocom
Оппозиция в Молдавии требует провести аудит госпредприятия Energocom и пересмотреть все затраты, включенные в конечную цену природного газа, заявил вице-спикер... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:33+0300
2026-08-03T16:33+0300
2026-08-03T16:33+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг - ПРАЙМ. Оппозиция в Молдавии требует провести аудит госпредприятия Energocom и пересмотреть все затраты, включенные в конечную цену природного газа, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров партии социалистов республики Влад Батрынча.
Ранее государственная компания Energocom обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара за кубометр. Свой запрос компания аргументировала значительным ростом закупочных цен на газ на европейских рынках.
"Требуем провести серьезный аудит деятельности Energocom и полностью пересмотреть все затраты, включенные в конечную цену природного газа", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.
Вице-спикер парламента подчеркнул, что жителям республики приходится оплачивать все более высокие счета, однако при этом остается неясным, какие расходы включены в тариф и насколько эти расходы обоснованы.
"НАРЭ не должно автоматически принимать расчеты, представленные Energocom. Задача регулятора — проверять каждую цифру, анализировать закупки и исключать необоснованные расходы", - отметил он.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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молдавия, майя санду, energocom, нарэ, снг
Энергетика, Экономика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, Energocom, НАРЭ, СНГ
В Молдавии оппозиция требует провести аудит госпредприятия Energocom
Оппозиция в Молдавии требует провести аудит госпредприятия Energocom
КИШИНЕВ, 3 авг - ПРАЙМ. Оппозиция в Молдавии требует провести аудит госпредприятия Energocom и пересмотреть все затраты, включенные в конечную цену природного газа, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров партии социалистов республики Влад Батрынча.
Ранее государственная компания Energocom обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара за кубометр. Свой запрос компания аргументировала значительным ростом закупочных цен на газ на европейских рынках.
"Требуем провести серьезный аудит деятельности Energocom и полностью пересмотреть все затраты, включенные в конечную цену природного газа", - написал Батрынча в своем Telegram-канале.
Вице-спикер парламента подчеркнул, что жителям республики приходится оплачивать все более высокие счета, однако при этом остается неясным, какие расходы включены в тариф и насколько эти расходы обоснованы.
"НАРЭ не должно автоматически принимать расчеты, представленные Energocom. Задача регулятора — проверять каждую цифру, анализировать закупки и исключать необоснованные расходы", - отметил он.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.