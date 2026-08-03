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Объем торгов Мосбиржи за июль вырос более 6% - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Объем торгов Мосбиржи за июль вырос более 6%
Объем торгов Мосбиржи за июль вырос более 6% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Объем торгов Мосбиржи за июль вырос более 6%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле составил 210,5 триллиона рублей, увеличившись к июню на 6,47%, следует из сообщения торговой площадки. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T18:59+0300
2026-08-03T18:59+0300
рынок
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле составил 210,5 триллиона рублей, увеличившись к июню на 6,47%, следует из сообщения торговой площадки. В июне показатель составлял 197,7 триллиона рублей. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2026 года составил 210,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июле 2026 года составил 3,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов - 150,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем первичного размещения облигаций в июле составил 1,3 триллиона рублей, в том числе размещение однодневных облигаций - 288 миллиардов рублей. Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 2,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов - 103,3 миллиарда рублей, рассказала биржа. Объем торгов на срочном рынке, в свою очередь, составил 17,5 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов составил 769,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении. При этом объем торгов на денежном рынке в июле 2026 года достиг 185,8 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 7,3 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 74,9 триллиона рублей, отмечается там же. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп в системном режиме) в июле 2026 года составил 461,9 миллиарда рублей.
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рынок, торги, финансы
Рынок, Торги, Финансы
18:59 03.08.2026
 
Объем торгов Мосбиржи за июль вырос более 6%

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле вырос на 6,47 процента

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле составил 210,5 триллиона рублей, увеличившись к июню на 6,47%, следует из сообщения торговой площадки.
В июне показатель составлял 197,7 триллиона рублей.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2026 года составил 210,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июле 2026 года составил 3,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов - 150,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Объем первичного размещения облигаций в июле составил 1,3 триллиона рублей, в том числе размещение однодневных облигаций - 288 миллиардов рублей. Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 2,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов - 103,3 миллиарда рублей, рассказала биржа.
Объем торгов на срочном рынке, в свою очередь, составил 17,5 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов составил 769,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
При этом объем торгов на денежном рынке в июле 2026 года достиг 185,8 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 7,3 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 74,9 триллиона рублей, отмечается там же.
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп в системном режиме) в июле 2026 года составил 461,9 миллиарда рублей.
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