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Москва поставила на международный рынок косметику на 4,3 миллиарда рублей
Москва поставила на международный рынок косметику на 4,3 миллиарда рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ
Москва поставила на международный рынок косметику на 4,3 миллиарда рублей
Косметические компании столицы поставили на международный рынок продукцию на сумму 4,3 миллиарда рублей за первые шесть месяцев этого года, что в 3,75 раза... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:19+0300
2026-08-03T11:19+0300
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москва
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Косметические компании столицы поставили на международный рынок продукцию на сумму 4,3 миллиарда рублей за первые шесть месяцев этого года, что в 3,75 раза превышает прошлогодний показатель, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В зарубежных странах сохраняется высокий интерес к продукции столичной индустрии красоты. По итогам программ поддержки Московского экспортного центра (МЭЦ) за первые шесть месяцев 2026 года косметические компании города поставили на международный рынок продукцию на сумму 4,3 миллиарда рублей, что в 3,75 раза превышает показатель прошлого года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в структуре экспорта преобладает уходовая косметика. На гигиеническую помаду, кремы, средства для ухода за полостью рта, шампуни и другие товары этой категории пришлось 96,5% от общего объема поставок. Оставшиеся 3,5% экспорта обеспечила декоративная косметика.
"Среди стран-импортеров лидирует Саудовская Аравия с объемом 1,45 миллиарда рублей. Далее следуют Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", - добавляется в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ТУРЦИЯ
Москва поставила на международный рынок косметику на 4,3 миллиарда рублей
Москва поставила на международный рынок косметику на 4,3 миллиарда рублей за полгода
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Косметические компании столицы поставили на международный рынок продукцию на сумму 4,3 миллиарда рублей за первые шесть месяцев этого года, что в 3,75 раза превышает прошлогодний показатель, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В зарубежных странах сохраняется высокий интерес к продукции столичной индустрии красоты. По итогам программ поддержки Московского экспортного центра (МЭЦ) за первые шесть месяцев 2026 года косметические компании города поставили на международный рынок продукцию на сумму 4,3 миллиарда рублей, что в 3,75 раза превышает показатель прошлого года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в структуре экспорта преобладает уходовая косметика. На гигиеническую помаду, кремы, средства для ухода за полостью рта, шампуни и другие товары этой категории пришлось 96,5% от общего объема поставок. Оставшиеся 3,5% экспорта обеспечила декоративная косметика.
"Среди стран-импортеров лидирует Саудовская Аравия с объемом 1,45 миллиарда рублей. Далее следуют Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", - добавляется в сообщении.