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Москва подписала 19 соглашений на транспортном саммите

Москва подписала 19 соглашений на транспортном саммите - 03.08.2026, ПРАЙМ

Москва подписала 19 соглашений на транспортном саммите

Москва подписала 19 соглашений о сотрудничестве в сфере транспорта на V Международном транспортном саммите, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:40+0300

2026-08-03T11:40+0300

2026-08-03T11:42+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Москва подписала 19 соглашений о сотрудничестве в сфере транспорта на V Международном транспортном саммите, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В рамках саммита подписано 19 документов о сотрудничестве между Москвой и городами-партнерами. Ключевым событием стало подписание меморандума о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством индийского штата Андхра-Прадеш", - сказал Ликсутов на церемонии открытия саммита. Он добавил, что значительное расширение получила международная аналитическая платформа UrbanTransportData, которая позволяет эффективно планировать транспортные системы мегаполисов. "Впервые после Москвы к платформе присоединился еще один российский город - им стал Владивосток. Активно расширяется и международное присутствие: свое участие в проекте укрепила Бразилия. Также к UrbanTransportData присоединился первый арабский город - Бейрут (Ливанская Республика). Совместные заявления о транспортном сотрудничестве также подписаны с Белградом (Сербия), Коломбо (Шри-Ланка), Манагуа (Никарагуа), Монтевидео (Уругвай), Анкарой (Турция), Аккрой (Республика Гана), Нейпьидо и Янгоном (Мьянма), Дар-эс-Саламом (Танзания), Кито (Эквадор), а также бразильскими городами Белу-Оризонти, Куритибой, Гоянией, Монтис-Кларус, Порту-Алегри, Форталезой", - отметил Ликсутов. Международный транспортный саммит - крупнейшая экспертная площадка, объединяющая руководителей мегаполисов, лидеров транспортной отрасли и признанных экспертов в сфере транспортных технологий и промышленности. В рамках саммита обсуждаются стратегии развития городов, решения актуальных транспортных задач и укрепляется международное сотрудничество в транспортной и промышленной сферах.

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