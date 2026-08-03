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Москва в первом полугодии нарастила промышленный экспорт на 6,3%

Москва в первом полугодии нарастила промышленный экспорт на 6,3% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Москва в первом полугодии нарастила промышленный экспорт на 6,3%

Москва в первом полугодии 2026 года нарастила промышленный экспорт на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:56+0300

2026-08-03T12:56+0300

2026-08-03T12:56+0300

экономика

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Москва в первом полугодии 2026 года нарастила промышленный экспорт на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В первом полугодии 2026 года Москва нарастила промышленный экспорт на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Среди ключевых покупателей столичной продукции Беларусь, Казахстан, Турция, Узбекистан и Китай", - рассказал Ликсутов на V Международном транспортном саммите. Заммэра отметил, что по итогам 2025 года на Москву приходится 43% общероссийского товарооборота — это первое место среди всех субъектов страны. Московские товары поставляются более чем в 100 государств мира. "Среди основных экспортных товаров — радиоэлектроника, энергетическое машиностроение, фармацевтика и медтехника. На эти высокотехнологичные отрасли пришлось более 65% всего производственного экспорта Москвы", - добавил он.

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бизнес, промышленность, москва, белоруссия, казахстан