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Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году

Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году - 03.08.2026, ПРАЙМ

Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году

Москва заключила больше 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине 2026 года, что составляет почти 14% от общего объема закупок России, сообщил мэр... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:33+0300

2026-08-03T17:33+0300

2026-08-03T17:33+0300

россия

экономика

москва

московская область

санкт-петербург

сергей собянин

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Москва заключила больше 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине 2026 года, что составляет почти 14% от общего объема закупок России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс". "Столичный госзаказ - крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок",- написал он. Он отметил, что благодаря развитой цифровой инфраструктуре каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками - на них пришлось 73 тысячи сделок. "Самыми активными поставщиками столицы, кроме Москвы, стали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская области и Краснодарский край", - добавил мэр. По словам Собянина, чаще всего столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.

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