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Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году
Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году - 03.08.2026, ПРАЙМ
Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году
Москва заключила больше 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине 2026 года, что составляет почти 14% от общего объема закупок России, сообщил мэр... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:33+0300
2026-08-03T17:33+0300
россия
экономика
москва
московская область
санкт-петербург
сергей собянин
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Москва заключила больше 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине 2026 года, что составляет почти 14% от общего объема закупок России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс". "Столичный госзаказ - крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок",- написал он. Он отметил, что благодаря развитой цифровой инфраструктуре каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками - на них пришлось 73 тысячи сделок. "Самыми активными поставщиками столицы, кроме Москвы, стали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская области и Краснодарский край", - добавил мэр. По словам Собянина, чаще всего столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.
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РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сергей Собянин
17:33 03.08.2026
 
Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году

Собянин: Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине года

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Москва заключила больше 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине 2026 года, что составляет почти 14% от общего объема закупок России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".
"Столичный госзаказ - крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок",- написал он.
Он отметил, что благодаря развитой цифровой инфраструктуре каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками - на них пришлось 73 тысячи сделок.
"Самыми активными поставщиками столицы, кроме Москвы, стали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская области и Краснодарский край", - добавил мэр.
По словам Собянина, чаще всего столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСергей Собянин
 
 
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