https://1prime.ru/20260803/moskva-871980581.html
Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году
Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году - 03.08.2026, ПРАЙМ
Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году
Москва заключила больше 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине 2026 года, что составляет почти 14% от общего объема закупок России, сообщил мэр... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:33+0300
2026-08-03T17:33+0300
2026-08-03T17:33+0300
россия
экономика
москва
московская область
санкт-петербург
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871980581.jpg?1785767638
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Москва заключила больше 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине 2026 года, что составляет почти 14% от общего объема закупок России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".
"Столичный госзаказ - крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок",- написал он.
Он отметил, что благодаря развитой цифровой инфраструктуре каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками - на них пришлось 73 тысячи сделок.
"Самыми активными поставщиками столицы, кроме Москвы, стали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская области и Краснодарский край", - добавил мэр.
По словам Собянина, чаще всего столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область, санкт-петербург, сергей собянин
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сергей Собянин
Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в 2026 году
Собянин: Москва заключила более 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине года
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Москва заключила больше 200 тысяч контрактов на госзаказы в первой половине 2026 года, что составляет почти 14% от общего объема закупок России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".
"Столичный госзаказ - крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок",- написал он.
Он отметил, что благодаря развитой цифровой инфраструктуре каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками - на них пришлось 73 тысячи сделок.
"Самыми активными поставщиками столицы, кроме Москвы, стали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская области и Краснодарский край", - добавил мэр.
По словам Собянина, чаще всего столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.