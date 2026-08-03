https://1prime.ru/20260803/ms-21-871964574.html

Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет

Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет - 03.08.2026, ПРАЙМ

Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, говорится в сообщении Минпромторга... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:17+0300

2026-08-03T11:17+0300

2026-08-03T14:02+0300

бизнес

россия

промышленность

антон алиханов

минпромторг

пао "яковлев"

оак

мс-21

авиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/03/871973048_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_79d9c4b2265f0503a9dc1c6f4e1074e1.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, говорится в сообщении Минпромторга России."Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" – Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации Ростех)", - говорится в сообщении.Этот борт был представлен президенту России Владимиру Путину в ходе его визита на завод в конце июля текущего года. Тогда главе государства докладывали о подготовке к первому полету.Первый полет машины состоялся 3 августа, он продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6 тысяч метров и приборных скоростях до 600 км/ч, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.Как сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков, импортозамещенный МС-21 выполнил уже около половины программы сертификационных летных испытаний, после завершения сертификации начнутся поставки серийных бортов авиакомпания.Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") со своей стороны подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21. Ранее сообщалось, что они предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот" в рамках действующего контракта."Мы не только построили самолет по серийным технологиям, но и в реальных условиях проверили ключевые производственные и обеспечивающие процессы, приступили к их последовательному совершенствованию на каждом участке. Такая работа обеспечит ритмичное движение самолетов по сборочной линии и выход на заданные темпы выпуска", – подчеркнул генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов.Глава Минпромторга России Антон Алиханов в конце июня сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат - до конца следующего года.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

https://1prime.ru/20260710/lizing-871450363.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг, пао "яковлев", оак, мс-21, авиация