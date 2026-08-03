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Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет
Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет - 03.08.2026, ПРАЙМ
Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет
Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, говорится в сообщении Минпромторга... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:17+0300
2026-08-03T11:17+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, говорится в сообщении Минпромторга России."Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" – Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации Ростех)", - говорится в сообщении.Этот борт был представлен президенту России Владимиру Путину в ходе его визита на завод в конце июля текущего года. Тогда главе государства докладывали о подготовке к первому полету.Первый полет машины состоялся 3 августа, он продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6 тысяч метров и приборных скоростях до 600 км/ч, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.Как сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков, импортозамещенный МС-21 выполнил уже около половины программы сертификационных летных испытаний, после завершения сертификации начнутся поставки серийных бортов авиакомпания.Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") со своей стороны подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21. Ранее сообщалось, что они предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот" в рамках действующего контракта."Мы не только построили самолет по серийным технологиям, но и в реальных условиях проверили ключевые производственные и обеспечивающие процессы, приступили к их последовательному совершенствованию на каждом участке. Такая работа обеспечит ритмичное движение самолетов по сборочной линии и выход на заданные темпы выпуска", – подчеркнул генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов.Глава Минпромторга России Антон Алиханов в конце июня сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат - до конца следующего года.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг, пао "яковлев", оак, мс-21, авиация
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, Минпромторг, ПАО "Яковлев", ОАК, МС-21, авиация
Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет
Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил первый полет
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, говорится в сообщении Минпромторга России.
"Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев"
– Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации Ростех)", - говорится в сообщении.
Этот борт был представлен президенту России Владимиру Путину
в ходе его визита на завод в конце июля текущего года. Тогда главе государства докладывали о подготовке к первому полету.
Первый полет машины состоялся 3 августа, он продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6 тысяч метров и приборных скоростях до 600 км/ч, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
Как сообщил замглавы Минпромторга
России Геннадий Абраменков, импортозамещенный МС-21 выполнил уже около половины программы сертификационных летных испытаний, после завершения сертификации начнутся поставки серийных бортов авиакомпания.
Иркутский авиационный завод (входит в ОАК
госкорпорации "Ростех
") со своей стороны подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21. Ранее сообщалось, что они предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот
" в рамках действующего контракта.
"Мы не только построили самолет по серийным технологиям, но и в реальных условиях проверили ключевые производственные и обеспечивающие процессы, приступили к их последовательному совершенствованию на каждом участке. Такая работа обеспечит ритмичное движение самолетов по сборочной линии и выход на заданные темпы выпуска", – подчеркнул генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов
в конце июня сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат - до конца следующего года.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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