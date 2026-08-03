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Первый серийный МС-21 полностью выполнил летное задание

Первый серийный МС-21 полностью выполнил летное задание - 03.08.2026, ПРАЙМ

Первый серийный МС-21 полностью выполнил летное задание

Серийный полностью импортозамещенный МС-21, который сегодня совершил первый полет, полностью выполнил летное задание, заявил заслуженный летчик-испытатель Роман | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:59+0300

2026-08-03T11:59+0300

2026-08-03T11:59+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Серийный полностью импортозамещенный МС-21, который сегодня совершил первый полет, полностью выполнил летное задание, заявил заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев. "Первая серийная машина показала себя хорошо, полетное задание выполнено полностью", - сказал по завершению полета Таскаев, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга России. В составе экипажа также были летчики-испытатели Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Николай Фонурин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.

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промышленность, минпромторг, оак, ростех