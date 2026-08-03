https://1prime.ru/20260803/ms-21-871969491.html

Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен президенту России

Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен президенту России - 03.08.2026, ПРАЙМ

Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен президенту России

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президент России Владимиру Путину в июле в... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:26+0300

2026-08-03T12:26+0300

2026-08-03T12:26+0300

россия

бизнес

промышленность

рф

владимир путин

минпромторг

оак

ростех

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871969491.jpg?1785749175

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президент России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля. Тогда президент России поднялся в самолет, где летчики-испытатели "Яковлева" Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили о ходе подготовки к первому полету", - говорится в сообщении министерства. Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Полет продлился 1 час 23 минуты на высотах до 6 тысяч метров, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, промышленность, рф, владимир путин, минпромторг, оак, ростех