Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен президенту России - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260803/ms-21-871969491.html
Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен президенту России
Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен президенту России - 03.08.2026, ПРАЙМ
Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен президенту России
Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президент России Владимиру Путину в июле в... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:26+0300
2026-08-03T12:26+0300
россия
бизнес
промышленность
рф
владимир путин
минпромторг
оак
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871969491.jpg?1785749175
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президент России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля. Тогда президент России поднялся в самолет, где летчики-испытатели "Яковлева" Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили о ходе подготовки к первому полету", - говорится в сообщении министерства. Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Полет продлился 1 час 23 минуты на высотах до 6 тысяч метров, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, промышленность, рф, владимир путин, минпромторг, оак, ростех
РОССИЯ, Бизнес, Промышленность, РФ, Владимир Путин, Минпромторг, ОАК, Ростех
12:26 03.08.2026
 

Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен президенту России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президент России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля. Тогда президент России поднялся в самолет, где летчики-испытатели "Яковлева" Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили о ходе подготовки к первому полету", - говорится в сообщении министерства.
Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Полет продлился 1 час 23 минуты на высотах до 6 тысяч метров, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
 
РОССИЯБизнесПромышленностьРФВладимир ПутинМинпромторгОАКРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала