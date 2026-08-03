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Названы самые популярные у россиян направления для бронирования отелей

Названы самые популярные у россиян направления для бронирования отелей - 03.08.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян направления для бронирования отелей

Список десяти популярных летних направлений для бронирования отелей российскими туристами возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия, рассказали РИА Новости в... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:37+0300

2026-08-03T17:37+0300

2026-08-03T17:37+0300

туризм

бизнес

россия

турция

абхазия

белоруссия

российский союз туриндустрии

рст

"яндекс.путешествия"

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Список десяти популярных летних направлений для бронирования отелей российскими туристами возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Топ-10 направлений по числу бронирований отелей летом: Турция, Абхазия, Белоруссия, Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай", - цитирует РСТ сервис онлайн-бронирования "Яндекс Путешествия". Так, в Турции средняя стоимость ночи составляет 12,4 тысячи рублей, в Абхазии - 8 тысяч, а в Белоруссии - 10,1 тысячи. При этом забронировать номер в отеле Франции можно в среднем за 18,1 тысячи рублей за ночь, в Испании - 16,5 тысячи, в Италии - 15,9 тысячи, а в Китае - 10,4 тысячи рублей. В свою очередь в отеле Таиланда можно остановиться за 8,6 тысячи рублей в сутки, в Армении - за 8,4 тысячи, а в Грузии - за 7,7 тысячи. Аналитики также выяснили, что наибольший рост числа бронирований отелей на это лето по сравнению с прошлым годом фиксируется по таким направлениям, как Узбекистан, Киргизия, Япония, Казахстан и Азербайджан.

турция

абхазия

белоруссия

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туризм, бизнес, россия, турция, абхазия, белоруссия, российский союз туриндустрии, рст, "яндекс.путешествия"