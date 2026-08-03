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Конструктор МС-21 рассказал о ключевых процедурах производства

Конструктор МС-21 рассказал о ключевых процедурах производства - 03.08.2026, ПРАЙМ

Конструктор МС-21 рассказал о ключевых процедурах производства

Ключевые процедуры финальных этапов производства самолета МС-21 и прохождения через летно-испытательную станцию уже проработаны, что позволит в дальнейшем... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:08+0300

2026-08-03T12:08+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ключевые процедуры финальных этапов производства самолета МС-21 и прохождения через летно-испытательную станцию уже проработаны, что позволит в дальнейшем сократить срок между получением сертификата и началом поставок машин, рассказал конструктор проекта Виталий Нарышкин. Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Полет продлился 1 час 23 минуты на высотах до 6 тысяч метров, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. "Сегодняшний полет имеет важное значение для обеспечения серийных поставок МС-21 в заданные сроки. Параллельно с плотным графиком летных испытаний по сертификации МС-21 мы уже сейчас отработали ключевые процедуры финальных этапов производства и прохождения через летно-испытательную станцию. Впоследствии это позволит максимально сократить срок между получением сертификата и началом серийных поставок МС-21", – сказал Нарышкин, чьи слова приводятся пресс-службой Минпромторга России. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, минпромторг, оак, ростех