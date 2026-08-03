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НАТО меняет стратегию под давлением Трампа - 03.08.2026, ПРАЙМ
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НАТО меняет стратегию под давлением Трампа
НАТО меняет стратегию под давлением Трампа - 03.08.2026, ПРАЙМ
НАТО меняет стратегию под давлением Трампа
Североатлантический альянс вынужден пересматривать приоритеты на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения глобальной обстановки. Как... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:30+0300
2026-08-03T16:32+0300
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ОАЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс вынужден пересматривать приоритеты на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения глобальной обстановки. Как пишет эмиратская газета Al Khaleej, все большее значение в новых условиях приобретают географическое положение, военная промышленность и способность стран самостоятельно обеспечивать безопасность.Саммит НАТО в Анкаре, состоявшийся в июле, вновь продемонстрировал напряженность в трансатлантических отношениях. Трамп раскритиковал европейских союзников за недостаточные расходы на оборону, призвав увеличить их до 5% ВВП. Особое недовольство главы Белого дома вызвала позиция Франции, Германии и Италии, которые отказались поддержать военную кампанию США против Ирана.Кроме того, Трамп обвинил Испанию в том, что она является "плохим партнером", и распорядился прекратить торговое сотрудничество с Мадридом после того, как Испания стала первой европейской страной, отказавшейся присоединиться к США и Израилю в операции против Ирана, отмечает издание.При этом в Вашингтоне и европейских столицах признают, что НАТО остается жизненно важным элементом общей безопасности. Однако сохранение альянса в прежнем формате требует переосмысления отношений, устранения разногласий и восстановления доверия, пишет Al Khaleej.На фоне изменений в НАТО усиливается роль стран восточного фланга — Турции, Польши и Румынии. Эти государства активно развивают оборонную промышленность, наращивают производство вооружений и внедряют новые технологии, включая искусственный интеллект. Конфликт на Украине, по мнению автора статьи, показал европейским странам ограниченность их оборонных возможностей: спустя 30 лет после холодной войны Европа столкнулась с нехваткой боеприпасов и неспособностью вести затяжные конфликты.В ответ на эти вызовы Германия утвердила рекордный оборонный бюджет в размере 555 миллиардов евро на 2027–2030 годы. Эти средства должны помочь компенсировать "десятилетия недостаточного финансирования обороны". Аналогичная тенденция наблюдается и в других европейских государствах, многие из которых увеличивают военные расходы, стремясь к большей самостоятельности в вопросах безопасности.Саммит в Анкаре показал, что речь идет не только о военных расходах, но и о переопределении понятия влияния в мире. После холодной войны основными источниками силы считались экономика и технологии. Однако новые геополитические реалии вновь подтвердили важность географического положения, военной промышленности и способности защищать свои интересы, резюмирует Al Khaleej.
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мировая экономика, сша, анкара, германия, дональд трамп, нато
Мировая экономика, США, Анкара, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, НАТО
16:30 03.08.2026 (обновлено: 16:32 03.08.2026)
 
НАТО меняет стратегию под давлением Трампа

Al Khaleej: Трамп требует 5% ВВП на оборону, Европа наращивает военные бюджеты

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ОАЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс вынужден пересматривать приоритеты на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения глобальной обстановки. Как пишет эмиратская газета Al Khaleej, все большее значение в новых условиях приобретают географическое положение, военная промышленность и способность стран самостоятельно обеспечивать безопасность.
Саммит НАТО в Анкаре, состоявшийся в июле, вновь продемонстрировал напряженность в трансатлантических отношениях. Трамп раскритиковал европейских союзников за недостаточные расходы на оборону, призвав увеличить их до 5% ВВП. Особое недовольство главы Белого дома вызвала позиция Франции, Германии и Италии, которые отказались поддержать военную кампанию США против Ирана.
Кроме того, Трамп обвинил Испанию в том, что она является "плохим партнером", и распорядился прекратить торговое сотрудничество с Мадридом после того, как Испания стала первой европейской страной, отказавшейся присоединиться к США и Израилю в операции против Ирана, отмечает издание.
При этом в Вашингтоне и европейских столицах признают, что НАТО остается жизненно важным элементом общей безопасности. Однако сохранение альянса в прежнем формате требует переосмысления отношений, устранения разногласий и восстановления доверия, пишет Al Khaleej.
На фоне изменений в НАТО усиливается роль стран восточного фланга — Турции, Польши и Румынии. Эти государства активно развивают оборонную промышленность, наращивают производство вооружений и внедряют новые технологии, включая искусственный интеллект. Конфликт на Украине, по мнению автора статьи, показал европейским странам ограниченность их оборонных возможностей: спустя 30 лет после холодной войны Европа столкнулась с нехваткой боеприпасов и неспособностью вести затяжные конфликты.
В ответ на эти вызовы Германия утвердила рекордный оборонный бюджет в размере 555 миллиардов евро на 2027–2030 годы. Эти средства должны помочь компенсировать "десятилетия недостаточного финансирования обороны". Аналогичная тенденция наблюдается и в других европейских государствах, многие из которых увеличивают военные расходы, стремясь к большей самостоятельности в вопросах безопасности.
Саммит в Анкаре показал, что речь идет не только о военных расходах, но и о переопределении понятия влияния в мире. После холодной войны основными источниками силы считались экономика и технологии. Однако новые геополитические реалии вновь подтвердили важность географического положения, военной промышленности и способности защищать свои интересы, резюмирует Al Khaleej.
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