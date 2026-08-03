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Нацбанк Казахстана планирует продать в августе до 300 миллионов долларов

Нацбанк Казахстана планирует продать в августе до 300 миллионов долларов - 03.08.2026, ПРАЙМ

Нацбанк Казахстана планирует продать в августе до 300 миллионов долларов

Национальный банк (центробанк) Казахстана планирует реализовать в августе от 200 до 300 миллионов долларов из Национального фонда республики для пополнения... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:27+0300

2026-08-03T17:27+0300

2026-08-03T17:27+0300

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АЛМА-АТА, 3 авг - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана планирует реализовать в августе от 200 до 300 миллионов долларов из Национального фонда республики для пополнения бюджета, сообщает пресс-служба регулятора. "В августе объем продаж Национальным банком валюты на биржевом рынке из Национального фонда составит от 200 до 300 миллионов долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. ЦБ в 2015 году перешел на политику, основанную на свободно плавающем курсе тенге, отменив валютный коридор. И сейчас он отмечает, по итогам июля курс тенге укрепился на 1,3%, до 473,81 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился до 389 миллионов долларов с 369 миллионов. Общий объем торгов составил 8,6 миллиарда долларов. Также сообщается, что в целях выделения трансфертов в республиканский бюджет Нацбанк приобрел у Национального фонда в июле 500 миллионов долларов, которые будут реализованы на внутреннем валютном рынке равномерно до конца 2026 года в рамках зеркалирования операций. "В рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано порядка 374 миллиардов тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 374 миллиардов тенге", - говорится также в сообщении. Помимо этого, регулятор отметил, что валютные интервенции в июле не проводились. В то же время на внутреннем рынке продолжились продажи иностранной валюты в рамках нормы об обязательной реализации части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Их объем по итогам месяца составил около 195 миллионов долларов. В то же время регулятор сообщил, что с 15 июля 2026 года было приостановлено действие нормы об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, действовавшей с ноября 2024 года. "В целях поддержания валютной доли пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Национальный банк в июле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 375 миллионов долларов США, или около 4,4% от общего объема торгов", - говорится в сообщении. Регулятор отметил, что в ближайшей перспективе курс тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменений геополитической обстановки. В Нацбанке также заявили, что продолжат придерживаться режима гибкого курсообразования, который позволяет сохранять золотовалютные резервы и не допускать накопления дисбалансов.

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финансы, банки, казахстан, сша, нацбанк