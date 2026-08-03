https://1prime.ru/20260803/nisan-871971903.html

Выручка Nissan Motor за отчётный период выросла на 9,5%

Выручка Nissan Motor за отчётный период выросла на 9,5% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Выручка Nissan Motor за отчётный период выросла на 9,5%

Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала текущего финансового года... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:23+0300

2026-08-03T13:23+0300

2026-08-03T13:23+0300

бизнес

япония

сша

европа

nissan

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867306743_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_d6b9aa2a094c7040895dc480ef187d7e.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала текущего финансового года (завершился 30 июня) составила 3,761 миллиарда иен (около 23,4 миллиона долларов) по сравнению с убытком годом ранее в 115,758 миллиарда иен, сообщается в отчете компании. Базовая прибыль на акцию составила 1,08 иены (около 0,01 доллара) после прошлогоднего убытка в 33,15 иены, показатель разводненной прибыли не приводится. Операционная прибыль составила 77,889 миллиарда иен (484,9 миллиона долларов) после убытка годом ранее в 79,124 миллиарда иен, прогнозировалась прибыль размером в 7,5 миллиарда. Выручка Nissan Motor по итогам отчетного периода выросла на 9,5% - до 2,964 триллиона иен (18,5 миллиарда долларов). Розничные продажи автомобилей в отчетном периоде снизились на 0,9% в годовом выражении - до 701 тысячи машин. При этом в Северной Америке показатель вырос на 4,2%, отдельно в США - на 9,6%, в Европе - снизился на 14,6%, в Китае - поднялся на 7,2%. В Японии продажи выросли на 1,3% к прошлому году. Компания сохранила прогнозы на текущий финансовый год. Так, Nissan ожидает выручку в размере 13 триллионов иен, что на 8,3% выше к прошлому финансовому году, операционную прибыль - в 200 миллиардов иен. Кроме того, компания прогнозирует чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в 20 миллиардов иен. Также в текущем году Nissan ожидает незначительного снижения розничных продаж - до 3,150 миллиона машин с уровня минувшего финансового года в 3,151 миллиона. Снижение производства ожидается на 3,5% - до 2,8 миллиона с 2,903 миллиона в 2025-2026 финансовом году, говорится в релизе. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании превышает 120 тысяч сотрудников.

япония

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, япония, сша, европа, nissan