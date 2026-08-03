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За последний месяц денежная масса в России выросла в 1,5 раза

За последний месяц денежная масса в России выросла в 1,5 раза - 03.08.2026, ПРАЙМ

За последний месяц денежная масса в России выросла в 1,5 раза

Прирост объема наличных в обращении в России в июле ускорился почти в 1,5 раза - до 643 миллиардов рублей после 450 миллиардов месяцем ранее, свидетельствуют... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T16:15+0300

2026-08-03T16:15+0300

2026-08-03T16:18+0300

россия

экономика

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Прирост объема наличных в обращении в России в июле ускорился почти в 1,5 раза - до 643 миллиардов рублей после 450 миллиардов месяцем ранее, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. За июль на руках у россиян и бизнеса прибавилось наличных на 643,4 миллиарда рублей, что больше аналогичного показателя прошлого месяца на 43%. С января этого года объем наличных на руках граждан и бизнеса уже вырос более чем на 2 триллиона рублей, а в июле рост объема наличных ускорился до максимума с начала года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что рост спроса на наличные в стране происходит по разным причинам, но при этом он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику. По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе в июне (последние данные) выросла до 14,7% с 14,5% в мае. Регулятор отмечал, что показатель находится вблизи исторических минимумов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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