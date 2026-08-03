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Очереди на границе Белоруссии с Польшей и Литвой выросли в три раза - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Очереди на границе Белоруссии с Польшей и Литвой выросли в три раза
Очереди на границе Белоруссии с Польшей и Литвой выросли в три раза - 03.08.2026, ПРАЙМ
Очереди на границе Белоруссии с Польшей и Литвой выросли в три раза
Очереди грузового и легкового транспорта на границе с Польшей и Литвой с пятницы увеличились в три раза, сообщили в Государственном пограничном комитете... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:34+0300
2026-08-03T11:38+0300
бизнес
польша
литва
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МИНСК, 3 авг - ПРАЙМ. Очереди грузового и легкового транспорта на границе с Польшей и Литвой с пятницы увеличились в три раза, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта пропуска "для предотвращения угроз нелегальной миграции". "С пятницы очереди грузового и легкового транспорта в Литву и Польшу увеличились почти в три раза. С вечера 31 июля латвийская сторона по техническим причинам приостановила функционирование пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина). В сложившихся условиях все транспортные средства следуют в объезд через погранпереходы на границе с Литвой", - говорится в сообщении Отмечается, что очередь легкового транспорта перед пунктами пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") выросла с 190 до 320 единиц. "Больше всего легковых авто ожидают въезда в ЕС перед погранпереходом "Тересполь" ("Брест") — 670 транспортных средств", - подчеркнули в пограничном комитете. Также более 800 грузовых авто фиксируется перед литовскими и польскими пунктами пропуска, самый загруженный маршрут проходит через "Кукурыки" ("Козловичи") - 335 фур, а меньше всего большегрузов с пятницы оформили сотрудники литовского "Мядининкая" ("Каменный Лог") - 8% грузовиков.
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бизнес, польша, литва, латвия, ес
Бизнес, ПОЛЬША, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЕС
11:34 03.08.2026 (обновлено: 11:38 03.08.2026)
 
Очереди на границе Белоруссии с Польшей и Литвой выросли в три раза

Госпогранкомитет Белоруссии: очереди на границе с Польшей и Литвой увеличились в три раза

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МИНСК, 3 авг - ПРАЙМ. Очереди грузового и легкового транспорта на границе с Польшей и Литвой с пятницы увеличились в три раза, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта пропуска "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
"С пятницы очереди грузового и легкового транспорта в Литву и Польшу увеличились почти в три раза. С вечера 31 июля латвийская сторона по техническим причинам приостановила функционирование пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина). В сложившихся условиях все транспортные средства следуют в объезд через погранпереходы на границе с Литвой", - говорится в сообщении
Отмечается, что очередь легкового транспорта перед пунктами пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") выросла с 190 до 320 единиц.
"Больше всего легковых авто ожидают въезда в ЕС перед погранпереходом "Тересполь" ("Брест") — 670 транспортных средств", - подчеркнули в пограничном комитете.
Также более 800 грузовых авто фиксируется перед литовскими и польскими пунктами пропуска, самый загруженный маршрут проходит через "Кукурыки" ("Козловичи") - 335 фур, а меньше всего большегрузов с пятницы оформили сотрудники литовского "Мядининкая" ("Каменный Лог") - 8% грузовиков.
 
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