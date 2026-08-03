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Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18-19 часов

Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18-19 часов - 03.08.2026, ПРАЙМ

Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18-19 часов

Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18-19 часов из-за того, что польская таможня усилила досмотр автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T20:04+0300

2026-08-03T20:04+0300

2026-08-03T20:04+0300

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КАЛИНИНГРАД, 3 авг – ПРАЙМ. Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18-19 часов из-за того, что польская таможня усилила досмотр автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. "Со стороны Польши, в районе пункта пропуска Мамоново ждут въезда в Калининградскую область по 18-19 часов. В Багратионовске полегче немножко, и в Чернышевском на границе с Литвой тоже полегче обстановка. Они когда стоят в пункте пропуска уже на выезд из Польши, их могут выдернуть в бокс углубленного досмотра - особенно у кого много вещей. А это долго, несколько часов", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. Ажиотаж связан в тем, что в некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, и у многих родственники проживают в России. "Калининградские таможенники работают в штатном режиме, на таможенных постах МАПП Мамоново-2 и МАПП Чернышевское таможенное оформление проходит ритмично, без задержек, задействованы все полосы", - добавили в пресс-службе. В пресс-службе также уточнили, что сократить время пребывания на границе можно, если заранее заполнить документы. Перед въездом в пункты пропуска установлены информационные щиты с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций. Образцы есть и на сайте ФТС. Ранее в калининградской таможне сообщали агентству, что в летом обычно увеличивается число автомобилей в обе стороны. На российской стороне усилены дежурные смены, выделены отдельные полосы для автобусов и туристических групп.

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бизнес, польша, калининград, литва, фтс, фтс россии