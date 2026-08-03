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В Краснодарском крае ввели временные ограничения на полеты

В Краснодарском крае ввели временные ограничения на полеты - 03.08.2026, ПРАЙМ

В Краснодарском крае ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в связи с чем возможны корректировки в расписании... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:21+0300

2026-08-03T17:21+0300

2026-08-03T17:21+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в связи с чем возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. "Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар ("Пашковский") возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта Краснодар.

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бизнес, краснодар, краснодарский край, росавиация