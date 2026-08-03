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Новый вестибюль станции метро "Приморская" построят в Петербурге - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Новый вестибюль станции метро "Приморская" построят в Петербурге
Новый вестибюль станции метро "Приморская" построят в Петербурге - 03.08.2026, ПРАЙМ
Новый вестибюль станции метро "Приморская" построят в Петербурге
Новый вестибюль станции метро "Приморская", который будет выходить на улицу Беринга, построят в Петербурге, сообщает пресс-служба правительства города со... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T19:52+0300
2026-08-03T20:33+0300
бизнес
петербург
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - ПРАЙМ. Новый вестибюль станции метро "Приморская", который будет выходить на улицу Беринга, построят в Петербурге, сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на губернатора Александра Беглова. "Кризисная ситуация в метростроении позади. С 2019 года мы открыли шесть новых станций", - сообщил Беглов. Помимо постройки новых линий, он также отметил важность развития существующей инфраструктуры. "Станция "Приморская" была открыта еще в 1979 году. За это время вокруг выросли новые жилые кварталы, значительно увеличилась численность жителей. Городу нужен еще один вестибюль у "Приморской", чтобы повысить пропускную способность станции и уровень комфорта петербуржцев", - сказал губернатор. В пресс-службе правительства города уточнили, что новый вестибюль расположится на улице Беринга напротив домов № 36 и № 38. Стыковка с существующей станцией предусмотрена через галерею, ведущую от наклонного хода к поперечной камере станции с юго-восточной стороны. Проектная пропускная способность второго вестибюля составит более 8 тысяч человек в час. Это существенно разгрузит действующий выход и повысит комфорт для пассажиров Васильевского острова.
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бизнес, петербург, санкт-петербург, александр беглов
Бизнес, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
19:52 03.08.2026 (обновлено: 20:33 03.08.2026)
 
Новый вестибюль станции метро "Приморская" построят в Петербурге

Новый вестибюль станции метро "Приморская" построят в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - ПРАЙМ. Новый вестибюль станции метро "Приморская", который будет выходить на улицу Беринга, построят в Петербурге, сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
"Кризисная ситуация в метростроении позади. С 2019 года мы открыли шесть новых станций", - сообщил Беглов.
Помимо постройки новых линий, он также отметил важность развития существующей инфраструктуры.
"Станция "Приморская" была открыта еще в 1979 году. За это время вокруг выросли новые жилые кварталы, значительно увеличилась численность жителей. Городу нужен еще один вестибюль у "Приморской", чтобы повысить пропускную способность станции и уровень комфорта петербуржцев", - сказал губернатор.
В пресс-службе правительства города уточнили, что новый вестибюль расположится на улице Беринга напротив домов № 36 и № 38. Стыковка с существующей станцией предусмотрена через галерею, ведущую от наклонного хода к поперечной камере станции с юго-восточной стороны. Проектная пропускная способность второго вестибюля составит более 8 тысяч человек в час. Это существенно разгрузит действующий выход и повысит комфорт для пассажиров Васильевского острова.
 
БизнесПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр Беглов
 
 
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