https://1prime.ru/20260803/petrov-871905415.html
Экономист объяснил, как зарубежные переводы меняются из-за санкций
Экономист объяснил, как зарубежные переводы меняются из-за санкций - 03.08.2026, ПРАЙМ
Экономист объяснил, как зарубежные переводы меняются из-за санкций
После вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС привычные каналы денежных переводов между Россией и другими странами частично перестали работать. Однако, как... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T03:03+0300
2026-08-03T03:03+0300
2026-08-03T03:03+0300
финансы
снг
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_0:76:1495:917_1920x0_80_0_0_3d49c37d2de57781cee7c1a5ece3d5ea.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. После вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС привычные каналы денежных переводов между Россией и другими странами частично перестали работать. Однако, как отметил в беседе с агентством "Прайм" управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров, сами по себе переводы никто не запрещал, а альтернативные способы на рынке сохранились.Российское законодательство не ограничивает получение денег из-за границы. Проще всего сегодня отправлять и получать средства из стран СНГ, ОАЭ, Турции и Китая, где сохранились прямые корреспондентские связи с российскими банками.Крупные банки развивают собственные интеграции: переводы по номеру телефона или карты доступны в направлении Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана. Ряд несанкционных банков, включая Райффайзен, Юникредит, продолжают принимать SWIFT-переводы, хотя и с комиссиями и проверками. Из крупных платежных систем продолжают работать "Юнистрим", Avosend, а "Золотая Корона" — по оставшимся направлениям: Турция, Узбекистан, Киргизия."Технически подкованные пользователи используют стейблкоины: цепочка "рубли — USDT — местная валюта" обходит закрытые коридоры, но требует аккуратности — ошибка в адресе кошелька или сети стоит денег", — предупредил Петров.Отдельная ниша — платежные агенты и сервисы-обменники, принимающие рубли по СБП и зачисляющие валюту на зарубежный счет получателя. Эксперт советует выбирать обменники с лицензией дружественных стран (Кыргызстан, Казахстан, Беларусь), переводить деньги по реквизитам юрлица или QR-коду СБП, но не отправлять средства на счета физлиц. Среди популярных лицензированных обменников — Hodler Exchange, Casheron (Кыргызстан) и WhiteBird (Беларусь).Чтобы перевод не вызвал вопросов у банков, эксперты рекомендуют заранее согласовывать маршрут, указывать назначение платежа ("материальная помощь от родственника") и быть готовым подтвердить родство. Переводы между близкими людьми налогом не облагаются, если это не оплата товаров или услуг. Также важно считать реальную стоимость перевода по итоговой сумме, а не по заявленной комиссии, и проверять новые каналы небольшими суммами."Переводить крупные суммы частным лицам "с хорошим курсом" из мессенджеров не стоит", — резюмировал Петров, добавив, что соблюдение простых правил позволяет семьям и сегодня свободно поддерживать друг друга деньгами, в какой бы стране ни находились близкие.
https://1prime.ru/20260714/perevod-871476944.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_85:0:1410:994_1920x0_80_0_0_961107f3e6cd3f88ea97d562d4e7e3d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, снг, санкции против рф
Финансы, СНГ, санкции против РФ
Экономист объяснил, как зарубежные переводы меняются из-за санкций
Эксперт Петров объяснил, как зарубежные переводы изменились из-за санкций ЕС
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. После вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС привычные каналы денежных переводов между Россией и другими странами частично перестали работать. Однако, как отметил в беседе с агентством "Прайм" управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров, сами по себе переводы никто не запрещал, а альтернативные способы на рынке сохранились.
Российское законодательство не ограничивает получение денег из-за границы. Проще всего сегодня отправлять и получать средства из стран СНГ, ОАЭ, Турции и Китая, где сохранились прямые корреспондентские связи с российскими банками.
Крупные банки развивают собственные интеграции: переводы по номеру телефона или карты доступны в направлении Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана. Ряд несанкционных банков, включая Райффайзен, Юникредит, продолжают принимать SWIFT-переводы, хотя и с комиссиями и проверками. Из крупных платежных систем продолжают работать "Юнистрим", Avosend, а "Золотая Корона" — по оставшимся направлениям: Турция, Узбекистан, Киргизия.
"Технически подкованные пользователи используют стейблкоины: цепочка "рубли — USDT — местная валюта" обходит закрытые коридоры, но требует аккуратности — ошибка в адресе кошелька или сети стоит денег", — предупредил Петров.
Отдельная ниша — платежные агенты и сервисы-обменники, принимающие рубли по СБП и зачисляющие валюту на зарубежный счет получателя. Эксперт советует выбирать обменники с лицензией дружественных стран (Кыргызстан, Казахстан, Беларусь), переводить деньги по реквизитам юрлица или QR-коду СБП, но не отправлять средства на счета физлиц. Среди популярных лицензированных обменников — Hodler Exchange, Casheron (Кыргызстан) и WhiteBird (Беларусь).
Юрист предупредил о рисках для обеих сторон при переводах с карты на карту
Чтобы перевод не вызвал вопросов у банков, эксперты рекомендуют заранее согласовывать маршрут, указывать назначение платежа ("материальная помощь от родственника") и быть готовым подтвердить родство. Переводы между близкими людьми налогом не облагаются, если это не оплата товаров или услуг. Также важно считать реальную стоимость перевода по итоговой сумме, а не по заявленной комиссии, и проверять новые каналы небольшими суммами.
"Переводить крупные суммы частным лицам "с хорошим курсом" из мессенджеров не стоит", — резюмировал Петров, добавив, что соблюдение простых правил позволяет семьям и сегодня свободно поддерживать друг друга деньгами, в какой бы стране ни находились близкие.