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Экономист объяснил, как зарубежные переводы меняются из-за санкций

Экономист объяснил, как зарубежные переводы меняются из-за санкций - 03.08.2026, ПРАЙМ

Экономист объяснил, как зарубежные переводы меняются из-за санкций

После вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС привычные каналы денежных переводов между Россией и другими странами частично перестали работать. Однако, как... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T03:03+0300

2026-08-03T03:03+0300

2026-08-03T03:03+0300

финансы

снг

санкции против рф

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. После вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС привычные каналы денежных переводов между Россией и другими странами частично перестали работать. Однако, как отметил в беседе с агентством "Прайм" управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров, сами по себе переводы никто не запрещал, а альтернативные способы на рынке сохранились.Российское законодательство не ограничивает получение денег из-за границы. Проще всего сегодня отправлять и получать средства из стран СНГ, ОАЭ, Турции и Китая, где сохранились прямые корреспондентские связи с российскими банками.Крупные банки развивают собственные интеграции: переводы по номеру телефона или карты доступны в направлении Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана. Ряд несанкционных банков, включая Райффайзен, Юникредит, продолжают принимать SWIFT-переводы, хотя и с комиссиями и проверками. Из крупных платежных систем продолжают работать "Юнистрим", Avosend, а "Золотая Корона" — по оставшимся направлениям: Турция, Узбекистан, Киргизия."Технически подкованные пользователи используют стейблкоины: цепочка "рубли — USDT — местная валюта" обходит закрытые коридоры, но требует аккуратности — ошибка в адресе кошелька или сети стоит денег", — предупредил Петров.Отдельная ниша — платежные агенты и сервисы-обменники, принимающие рубли по СБП и зачисляющие валюту на зарубежный счет получателя. Эксперт советует выбирать обменники с лицензией дружественных стран (Кыргызстан, Казахстан, Беларусь), переводить деньги по реквизитам юрлица или QR-коду СБП, но не отправлять средства на счета физлиц. Среди популярных лицензированных обменников — Hodler Exchange, Casheron (Кыргызстан) и WhiteBird (Беларусь).Чтобы перевод не вызвал вопросов у банков, эксперты рекомендуют заранее согласовывать маршрут, указывать назначение платежа ("материальная помощь от родственника") и быть готовым подтвердить родство. Переводы между близкими людьми налогом не облагаются, если это не оплата товаров или услуг. Также важно считать реальную стоимость перевода по итоговой сумме, а не по заявленной комиссии, и проверять новые каналы небольшими суммами."Переводить крупные суммы частным лицам "с хорошим курсом" из мессенджеров не стоит", — резюмировал Петров, добавив, что соблюдение простых правил позволяет семьям и сегодня свободно поддерживать друг друга деньгами, в какой бы стране ни находились близкие.

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финансы, снг, санкции против рф