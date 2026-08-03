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В Подмосковье открыли движение по предпоследнему участку ЮЛА - 03.08.2026, ПРАЙМ
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В Подмосковье открыли движение по предпоследнему участку ЮЛА
В Подмосковье открыли движение по предпоследнему участку ЮЛА - 03.08.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье открыли движение по предпоследнему участку ЮЛА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что открыл рабочее движение по предпоследнему участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от ЖК "Видный... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:57+0300
2026-08-03T16:57+0300
бизнес
россия
московская область
подмосковье
домодедово
андрей воробьев
аэропорт домодедово
юла
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что открыл рабочее движение по предпоследнему участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от ЖК "Видный город" до Каширского шоссе. "Сегодня работаем в Ленинском округе. Открыли рабочее движение по новому, предпоследнему участку Южно-Лыткаринской автодороги — от ЖК "Видный город" до Каширского шоссе. Протяженность участка — 9,3 километра. Он соединил трассы М-2 "Крым" и А-105", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс". Губернатор отметил, что для удобства жителей на участке также были построены разворотные петли и съезды, путепроводы через М-4 "Дон" и в районе деревень Пуговичино и Дыдылдино, а также подземный тоннель возле микрорайонов Завидное и Южное Видное. По словам Воробьева, благодаря новой дороге путь от трассы М-2 "Крым" до А-105 сократится с 30 до 10 минут, а от М-2 до аэропорта Домодедово — с 40 до 22 минут. Изменения затронут более 2,5 миллионов жителей Подмосковья и столицы. "Готовность основного хода трассы — более 97%. Последний 7,2-километровый участок от А-105 до Володарского шоссе откроем в сентябре и запустим движение по всей ЮЛА", - добавил глава региона. По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, Южно-Лыткаринская автодорога - самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Общая протяженность трассы, которая проходит через четыре округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) – около 45 километров. В ее составе 10 современных транспортных развязок, 64 новых искусственных сооружения – мостов, путепроводов, которые разгружают трассы и убирают пробки на железнодорожных путях, выездах из населенных пунктов. Магистраль позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 миллионов жителей Москвы и Московской области.
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Бизнес, РОССИЯ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Домодедово, Андрей Воробьев, аэропорт Домодедово, Юла
16:57 03.08.2026
 
В Подмосковье открыли движение по предпоследнему участку ЮЛА

Воробьев открыл рабочее движение по предпоследнему участку Южно-Лыткаринской автодороги

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что открыл рабочее движение по предпоследнему участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от ЖК "Видный город" до Каширского шоссе.
"Сегодня работаем в Ленинском округе. Открыли рабочее движение по новому, предпоследнему участку Южно-Лыткаринской автодороги — от ЖК "Видный город" до Каширского шоссе. Протяженность участка — 9,3 километра. Он соединил трассы М-2 "Крым" и А-105", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что для удобства жителей на участке также были построены разворотные петли и съезды, путепроводы через М-4 "Дон" и в районе деревень Пуговичино и Дыдылдино, а также подземный тоннель возле микрорайонов Завидное и Южное Видное.
По словам Воробьева, благодаря новой дороге путь от трассы М-2 "Крым" до А-105 сократится с 30 до 10 минут, а от М-2 до аэропорта Домодедово — с 40 до 22 минут. Изменения затронут более 2,5 миллионов жителей Подмосковья и столицы.
"Готовность основного хода трассы — более 97%. Последний 7,2-километровый участок от А-105 до Володарского шоссе откроем в сентябре и запустим движение по всей ЮЛА", - добавил глава региона.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, Южно-Лыткаринская автодорога - самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Общая протяженность трассы, которая проходит через четыре округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) – около 45 километров. В ее составе 10 современных транспортных развязок, 64 новых искусственных сооружения – мостов, путепроводов, которые разгружают трассы и убирают пробки на железнодорожных путях, выездах из населенных пунктов. Магистраль позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 миллионов жителей Москвы и Московской области.
 
БизнесРОССИЯМосковская областьПОДМОСКОВЬЕДомодедовоАндрей Воробьеваэропорт ДомодедовоЮла
 
 
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