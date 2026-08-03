https://1prime.ru/20260803/podmoskove-871983921.html
В двух аэропортах Подмосковья откроют избирательные участки
В двух аэропортах Подмосковья откроют избирательные участки - 03.08.2026, ПРАЙМ
В двух аэропортах Подмосковья откроют избирательные участки
Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму откроют в аэропортах "Шереметьево" и "Жуковский", сообщил председатель избирательной комиссии... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T19:31+0300
2026-08-03T19:31+0300
2026-08-03T19:31+0300
россия
экономика
общество
московская область
владимир путин
госдума
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871983921.jpg?1785774688
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму откроют в аэропортах "Шереметьево" и "Жуковский", сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
"Что касается аэропортов - в этом году заявку на организацию участков подали "Шереметьево" и "Жуковский". Требуется перекрепиться в аэропорт через "Мобильного избирателя". Но у нас уже несколько лет работает дистанционное электронное голосование - можно отдать голос через "Госуслуги" из любой точки России", - сказал Березкин 360.ru.
В издании уточнили, что в Московской области подготовлены стационарные и передвижные избирательные участки, а также резервные пункты на случай внештатных ситуаций.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , московская область, владимир путин, госдума, аэропорт шереметьево
РОССИЯ, Экономика, Общество , Московская область, Владимир Путин, Госдума, аэропорт Шереметьево
В двух аэропортах Подмосковья откроют избирательные участки
В аэропортах "Шереметьево" и "Жуковский" откроют избирательные участки для голосования
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму откроют в аэропортах "Шереметьево" и "Жуковский", сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
"Что касается аэропортов - в этом году заявку на организацию участков подали "Шереметьево" и "Жуковский". Требуется перекрепиться в аэропорт через "Мобильного избирателя". Но у нас уже несколько лет работает дистанционное электронное голосование - можно отдать голос через "Госуслуги" из любой точки России", - сказал Березкин 360.ru.
В издании уточнили, что в Московской области подготовлены стационарные и передвижные избирательные участки, а также резервные пункты на случай внештатных ситуаций.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.