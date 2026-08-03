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Минпромторг рассказал, сколько длился первый полет серийного МС-21

Минпромторг рассказал, сколько длился первый полет серийного МС-21 - 03.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал, сколько длился первый полет серийного МС-21

Первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21 продлился 1 час 23 минуты, рассказали журналистам в Минпромторге России. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:55+0300

2026-08-03T11:55+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21 продлился 1 час 23 минуты, рассказали журналистам в Минпромторге России. Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). "В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета", - рассказали в министерстве. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.

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россия, оак, ростех, минпромторг