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Минпромторг рассказал, сколько длился первый полет серийного МС-21 - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг рассказал, сколько длился первый полет серийного МС-21
Минпромторг рассказал, сколько длился первый полет серийного МС-21 - 03.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал, сколько длился первый полет серийного МС-21
Первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21 продлился 1 час 23 минуты, рассказали журналистам в Минпромторге России. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:55+0300
2026-08-03T12:07+0300
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оак
ростех
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21 продлился 1 час 23 минуты, рассказали журналистам в Минпромторге России. Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). "В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета", - рассказали в министерстве. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
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россия, оак, ростех, минпромторг
РОССИЯ, ОАК, Ростех, Минпромторг
11:55 03.08.2026 (обновлено: 12:07 03.08.2026)
 
Минпромторг рассказал, сколько длился первый полет серийного МС-21

Первый полет серийного импортозамещенного самолета МС-21 продлился 1 час 23 минуты

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21 продлился 1 час 23 минуты, рассказали журналистам в Минпромторге России.
Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").
"В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета", - рассказали в министерстве.
Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
 
РОССИЯОАКРостехМинпромторг
 
 
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