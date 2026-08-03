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Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили - 03.08.2026, ПРАЙМ
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить, сообщили в пресс-службе маркетплейса. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:49+0300
2026-08-03T15:49+0300
бизнес
рф
александр новак
wildberries
минфин
фнс россии
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Ранее в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА в Собинском округе, есть разрушения и пожар. Позже он добавил, что пожар на площади 100 тысяч квадратных метров был локализован. "В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить", - говорится в сообщении компании. Там уточнили, что проведут оценку их объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
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бизнес, рф, александр новак, wildberries, минфин, фнс россии
Бизнес, РФ, Александр Новак, Wildberries, Минфин, ФНС России
15:49 03.08.2026
 
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили

Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области удалось сохранить после пожара

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА в Собинском округе, есть разрушения и пожар. Позже он добавил, что пожар на площади 100 тысяч квадратных метров был локализован.
"В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить", - говорится в сообщении компании.
Там уточнили, что проведут оценку их объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
 
БизнесРФАлександр НовакWildberriesМинфинФНС России
 
 
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