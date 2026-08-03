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Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили - 03.08.2026, ПРАЙМ
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить, сообщили в пресс-службе маркетплейса. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:49+0300
2026-08-03T15:49+0300
2026-08-03T15:49+0300
бизнес
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wildberries
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Ранее в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА в Собинском округе, есть разрушения и пожар. Позже он добавил, что пожар на площади 100 тысяч квадратных метров был локализован. "В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить", - говорится в сообщении компании. Там уточнили, что проведут оценку их объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
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бизнес, рф, александр новак, wildberries, минфин, фнс россии
Бизнес, РФ, Александр Новак, Wildberries, Минфин, ФНС России
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области сохранили
Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области удалось сохранить после пожара
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА в Собинском округе, есть разрушения и пожар. Позже он добавил, что пожар на площади 100 тысяч квадратных метров был локализован.
"В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить", - говорится в сообщении компании.
Там уточнили, что проведут оценку их объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак
. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин
и ФНС
совместно с Центральным банком
и объединениями предпринимателей.