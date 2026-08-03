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Чистая прибыль "Ленты" по МСФО снизилась за первое полугодие на 17,8%
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО снизилась за первое полугодие на 17,8% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО снизилась за первое полугодие на 17,8%
Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО снизилась за прошлое полугодие на 17,8% в годовом выражении, составив 12,988 миллиарда рублей, следует из отчета... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T10:51+0300
2026-08-03T10:51+0300
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"лента"
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО снизилась за прошлое полугодие на 17,8% в годовом выражении, составив 12,988 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Чистая прибыль в первом полугодии 2026 года - 12,988 миллиарда рублей, в первом полугодии 2025 года - 15,808 миллиарда", - говорится в отчете. Рентабельность чистой прибыли понизилась до 2%, а выручка повысилась на 26,2% и достигла 648,488 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 1,9% и составил 39,279 миллиарда рублей, рентабельность по нему составила 6,1% после 7,5% по итогам первого полугодия прошлого года. Чистая прибыль компании во втором квартале понизилась на 18,8% в годовом выражении, до 7,991 миллиарда рублей, а выручка за тот же период увеличилась на 28,8% до 341,593 миллиарда. "Группа Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших продуктовых ритейлеров страны по выручке. На конец первого полугодия под управлением компании находилось 346 гипермаркетов, 395 супермаркета, 4396 магазина у дома, 2073 магазина дрогери, 118 магазинов сети "Реми" в более чем 650 населенных пунктах России.
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бизнес, финансы, "лента"
Бизнес, Экономика, Финансы, "Лента"
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО снизилась за первое полугодие на 17,8%
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО в I полугодии снизилась на 17,8%, до 13 миллиарда рублей
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО снизилась за прошлое полугодие на 17,8% в годовом выражении, составив 12,988 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"Чистая прибыль в первом полугодии 2026 года - 12,988 миллиарда рублей, в первом полугодии 2025 года - 15,808 миллиарда", - говорится в отчете.
Рентабельность чистой прибыли понизилась до 2%, а выручка повысилась на 26,2% и достигла 648,488 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 1,9% и составил 39,279 миллиарда рублей, рентабельность по нему составила 6,1% после 7,5% по итогам первого полугодия прошлого года.
Чистая прибыль компании во втором квартале понизилась на 18,8% в годовом выражении, до 7,991 миллиарда рублей, а выручка за тот же период увеличилась на 28,8% до 341,593 миллиарда.
"Группа Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших продуктовых ритейлеров страны по выручке. На конец первого полугодия под управлением компании находилось 346 гипермаркетов, 395 супермаркета, 4396 магазина у дома, 2073 магазина дрогери, 118 магазинов сети "Реми" в более чем 650 населенных пунктах России.