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Mitsubishi Motors в I квартале увеличила чистую прибыль почти в два раза

Mitsubishi Motors в I квартале увеличила чистую прибыль почти в два раза - 03.08.2026, ПРАЙМ

Mitsubishi Motors в I квартале увеличила чистую прибыль почти в два раза

Японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors по итогам первого квартала текущего финансового года, завершившегося 30 июня, увеличил чистую прибыль,... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:11+0300

2026-08-03T12:11+0300

2026-08-03T12:11+0300

токио

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors по итогам первого квартала текущего финансового года, завершившегося 30 июня, увеличил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров материнской компании, почти в два раза в годовом выражении - до 1,411 миллиарда иен (примерно 8,8 миллиона долларов), говорится в сообщении компании. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 1,05 иены (0,0065 доллара) с 0,55 иены в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Mitsubishi Motors увеличилась на 1,7%, до 619,863 миллиарда иен (3,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 10,082 миллиарда иен (62 миллиона долларов), что в 1,8 раза больше показателя годом ранее. По итогам всего текущего финансового года Mitsubishi Motors ожидает получить чистую прибыль, приходящуюся на акционеров материнской компании, в 25 миллиардов иен (почти 156 миллионов долларов),в четыре раза больше к прошлому году. Также компания прогнозирует выручку на уровне 3,26 триллиона иен (20,3 миллиарда долларов), что будет на 12,5% выше. Операционная прибыль ожидается в 90 миллиардов иен (около 560 миллионов долларов), на 19,2% выше к прошлому году. Mitsubishi Motors - японская автомобильная компания, основанная в 1970 году. Входит в состав Mitsubishi Corp. Штаб-квартира находится в Токио.

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